Les infos immanquables du jour: Louis C.K accusé, le majordome de «Magnum» et Brigitte Macron

Pas drôle. Après Harvey Weinstein, Kevin Spacey… c’est l’acteur et comique Louis C.K., récompensé de plusieurs Emmy Awards pour sa série Louie, qui a fait l’objet d’accusations. Plusieurs femmes affirment qu’il s’est masturbé devant elles.

Dans ses spectacles de stand-up, Louis C.K. plaisante régulièrement à propos de la masturbation, comme dans celui-ci, en 2007 : « Sa mère [de son épouse] reste avec nous, il n’y a nulle part où le faire dans la maison. Je dois aller dans la rue. Quand vous voyez un homme se masturber sur l’autoroute, ce n’est pas un SDF, c’est un homme marié. »

Malgré ses origines texanes, personne ne savait mieux que lui interpréter les majordomes britanniques délicieusement coincés. L’acteur John Hillerman est décédé à l’âge de 84 ans ce jeudi 9 novembre. S’il a tourné avec Polanski ou Peter Bogdanovitch, son rôle le plus fameux reste celui du paternaliste et suranné Higgins, le majordome du détective privé décontracté Magnum, interprété par Tom Selleck. Ce personnage interprété sur huit saisons d’une des séries parmi les plus populaires des années 1980, lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe.

C’est notre « fake off » du jour. Un cliché de Brigitte Macron voilée agite les internautes. Certains ont comparé la tenue de l’épouse du chef de l’Etat, qui est apparue voilée cette semaine, avec celle de Melania Trump, lorsque cette dernière était en visite officielle en Arabie saoudite. Mais la réalité est bien plus complexe. A lire ici !

Vous aimez les interviews complètement à l’ouest, foutraques, barrées ? Vous aimez les coupe mulet ? Ceci est pour vous. C’est cadeau. Voici l’interview WTF des Shaka Ponk (« mais c’est quoi ces questions de m… ? »).