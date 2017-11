TripAdvisor: Le site va signaler les établissements où ont eu lieu des agressions

Un petit badge rouge vient de faire son apparition sur certaines pages d’établissements répertoriés par TripAdvisor. Le site, qui permet aux internautes de noter des hôtels, des restaurants ou des lieux touristiques, a désormais décidé d’avertir les internautes des établissements potentiellement à risques : ceux liés à des agressions, des discriminations ou à des problèmes de santé, révèle Le Monde.

Depuis le début du mois de novembre, la plateforme était accusée par plusieurs femmes d’avoir supprimé des posts où elles faisaient état d’agressions sexuelles ou de viols.

Un badge avec un message cerclé de rouge sera mentionné « chaque fois que nous penserons qu’il existe un problème de santé, de sécurité ou de discrimination pertinent pour les voyageurs, signalés par notre communauté de voyageurs ou par les médias », a expliqué un porte-parole du site à TechCrunch. Selon TripAdvisor, ce message peut rester trois mois sur la page de l’établissement après un signalement et peut être prolongé si de nouvelles plaintes sont déposées.

We want to address statements made by a recent news article and since widely reported on. Our full statement: https://t.co/SNL0VDCQ8Z pic.twitter.com/idEpMoTKKk