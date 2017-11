VIDEO. Lyon : Le tram déraille après une collision faisant une quinzaine de blessés légers

Illustration d'un tram T3 à l'arrêt de la Part Dieu de Lyon, le 11 avril 2011, Lyon. CYRIL VILLEMAIN/20 MINUTES — C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

Une soixantaine de pompiers, policiers et personnels du Samu ont été dépêchés sur les lieux pour venir en aide aux victimes. Ce vendredi matin,vers 8 h 15, un tram T4 a été violemment percuté par une voiture au rond-point rue de Bonnel, rue Saint-Antoine et rue de la Villette, dans le 3e arrondissement de Lyon.

La conductrice grièvement blessée

Dans le choc, survenu au niveau de la cabine de conduite du tramway et qui a entraîné le déraillement du T4, la conductrice de la voiture a été blessée, plus légèrement que ce qu'avaient annoncé les autorités dans la matinée. Une quinzaine de personnes, présentes dans le tram au moment de la collision, ont été légèrement blessées et transportées dans six hôpitaux de la région.

Il est vivement conseillé d’éviter le secteur en voiture. Depuis l’accident, la circulation des trams T1, T4 et T3 est très perturbée. Les conditions de circulation snt mises à jour en temps réel sur le site des TCL.

Une enquête ouverte

«Les premières constatations indiquent que la voiture n’aurait pas respecté la signalisation. Une enquête déterminera les circonstances précises de l’accident», a indiqué ce vendredi matin la préfecture dans un communiqué.