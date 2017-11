Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Arabie saoudite : Emmanuel Macron s’est entretenu avec le prince Salmane

Diplomatie express. Au terme d’une visite de vingt-quatre heures aux Emirats arabes unis, Emmanuel Macron a fait un crochet par Ryad, jeudi soir pour tenter notamment à faire baisser la tension entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Le prince Salmane et le président français ont « discuté des récents développements au Moyen-Orient et de leurs efforts pour la sécurité et la stabilité dans la région, y compris via une coordination dans le combat contre le terrorisme », a précisé l’agence de presse d’Etat saoudienne SPA. Sur Twitter, le président français a publié une vidéo dans laquelle il se dit « heureux », remerciant son interlocuteur d’avoir pris « un peu de [son] temps » pour le rencontrer.

Le dialogue, comme avec tous mes interlocuteurs, pour construire une paix durable. pic.twitter.com/0BBvRstKQH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 9, 2017

Disney annonce une nouvelle trilogie « Star Wars » (et une série télé)

Vous reprendrez bien un peu de Star Wars. Alors que l’épisode VIII arrive sur les écrans français le 13 décembre, et que le IX sortira en 2019, Disney a annoncé jeudi qu’il préparait une nouvelle trilogie, ainsi qu’une série télé. Il ne s’agit pas de spin-off comme Rogue One ou Han Solo mais bien des épisodes X, XI, XII de la saga. C’est Rian Johnson (Les derniers Jedi) qui s’occupera du scénario et de la réalisation du premier épisode de la nouvelle trilogie.

Le comique Louis C.K. accusé par plusieurs femmes de s’être masturbé devant elles

Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, Ed Westwick… La liste d’hommes accusés de harcèlement ou d’agressions sexuelles à Hollywood continue de s’allonger. Jeudi, après les témoignages contre Steven Seagal, c’est l’acteur et comique Louis C.K., récompensé de plusieurs Emmy Awards pour sa série Louie, qui a fait l’objet d’accusations venues du monde du stand-up et de la télévision. Plusieurs femmes l’accusent de s’être masturbé devant elles, un secret de Polichinelle dans le monde du stand-up. La chaîne FX se dit « troublée » et va enquêter.

P.B.