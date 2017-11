VIDEO. Le tribunal de Pontivy à vendre pour 700.000 euros

Vue extérieure du tribunal de Pontivy. — Google Maps

La réforme de la carte judiciaire avait coûté la vie au tribunal de Pontivy. En 2011, les salles d’audience avaient dû fermer leurs portes et le bâtiment propriété de l’Etat avait été cédé au conseil général du Morbihan. Six ans plus tard, le département souhaite s’en séparer et a mis en vente son tribunal au prix de 700.000 euros, rapporte Le Télégramme.

La construction du bâtiment de 1.800 m² avait débuté en 1807 sous Napoléon, pour s’achever presque quarante ans plus tard, ajoute le quotidien. Proposé à la ville de Pontivy, l’ancien tribunal ne semble pas séduire la collectivité. Cette dernière était pourtant la seule à occuper les locaux ces dernières années avec son centre communal d’action sociale. Le bâtiment a également été occupé par des services de la sous-préfecture, mais qui ont plié bagage.

La chapelle déjà mise en vente

En 2015, Pontivy s’était déjà fait remarquer par la mise en vente d’une chapelle sur le site Le Bon Coin. Une annonce qui avait fini par payer puisqu’un an plus tard, la bâtisse avait été cédée à une association religieuse pour un euro symbolique. Autant vous prévenir, le même geste ne sera pas reproduit pour le palais de justice.