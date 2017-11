C'est l'heure du BIM: Chômeurs radiés, famine au Yémen et lutte contre le «revenge porn»

Illustration Pôle emploi — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Combien de chômeurs abusent du système ? Au final, un nombre faible mais non négligeable. Le dispositif de contrôle de la recherche d’emploi des chômeurs, généralisé il y a plus d’un an et demi par Pôle emploi, a abouti à 14 % de radiations pour 270.000 contrôles menés, selon Les Echos de ce jeudi.

Un pays en détresse absolue. Le Yémen, soumis depuis lundi à un blocus par l’Arabie saoudite, fait face à « la plus grande famine » de ces dernières décennies, qui pourrait faire des « millions de victimes », a averti mercredi le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock.

Le procédé peut surprendre : envoyer à Facebook ses photos compromettantes pour éviter qu’elles ne soient diffusées à son insu. C’est pourtant la clé du nouveau système que teste en Australie le réseau social pour mieux lutter contre le « revenge porn », qui consiste à diffuser des clichés ou vidéos intimes de proches, sans leur consentement. On vous explique ici comment ça fonctionne.