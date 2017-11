Les infos immanquables du jour: Congé paternité, Thermomix et le portrait de Sarah Marquis

(Photo d'illustration) Un père donne le biberon à son bébé — PureStock/SIPA

Youhou les immanquables sont là (mais ce ne fut pas simple).

L’article le plus lu du jour : Sarah Marquis, l’aventurière qui veut « tester nos limites »

Vous connaissez Bear Grylls ? Cet ancien soldat britannique a eu un temps son émission sur la TNT (Man vs Wild) dans laquelle il était parachuté en pleine nature puis dispensait à la caméra ses trucs et astuces pour survivre et rejoindre au plus vite la civilisation : filtrer son urine quand on n’a plus d’autres choix que de la boire, détecter un crocodile, tromper un éléphant qui vous charge… Sarah Marquis n’a rien à apprendre de Bear Grylls, rien non plus à lui envier. L’hôtel classieux, à deux pas de la tour Eiffel, dans lequel elle fait halte toute cette semaine, est trompeur. La Suissesse est « une sauvage par nature », pour reprendre le titre de l’un de ses livres, plus à l’aise dans le désert d’Australie, sous des températures extrêmes, tiraillée par la faim. Son portrait est à lire par ici.

« Un enfant ça se fait à deux et ça s’élève à deux. Donc les papas devraient avoir le choix d’être plus présents et plus longtemps. » Lucy approuve ainsi la pétition lancée par plus de quarante personnalités pour la réforme du congé paternité. Des hommes qui demandent qu’il soit, à terme, allongé à six semaines. « Onze jours ne suffisent pas pour qu’il y ait une vraie rencontre entre le nourrisson et son père (découverte d’un nouveau rythme de vie, partage de temps affectifs, suivi médical, soins, changes, repas, toilettes) », précise le texte. Et ça, les mamans sont bien d’accord. Du moins celles qui ont répondu à notre appel lancé sur la page Facebook de 20 Minutes. Elles ont eu la chance de voir leur conjoint rester à la maison plus que les onze jours réglementaires et expliquent qu’à deux, c’est bien mieux. Un article à retrouver dans son intégralité par là.

L’article le plus à lire du jour : Comment Thermomix vend un robot toutes les deux minutes en France

Il y en a peut-être un dans votre cuisine. Ou dans celle de votre belle-mère, votre collègue, ou votre voisin. Thermomix, ce robot qui coupe, mixe, cuit…, et vous envoie même votre liste de courses grâce à sa récente version connectée, continue de tracer sa route. Alors que la marque allemande Vorwerk (dont le siège social français est basé à Nantes et emploie 200 personnes) a l’ambition d’équiper, à moyen terme, une famille sur quatre, elle en a écoulé 285.000 exemplaires en 2016 en France (+11 %)… Soit un toutes les deux minutes ! La recette de ce succès est à lire ici.