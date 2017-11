Plus Belle la Vie: Une ancienne comédienne dénonce des attouchements

Coline d'Inca, au centre, avec d'autres comédiennes de la série Plus belle la vie. — STEPHANE DANNA / AFP

Coline D’Inca, qui a joué Sibylle dans Plus Belle la Vie de 2008 à 2013, a affirmé sur Twitter avoir subi des attouchements lors du tournage de la série, comme le rapportent nos confrères de Ouest-France. La comédienne, qui avait 18 ans au moment des faits, a accusé un membre de l’équipe de réalisation, qu’elle ne nomme pas, de l’avoir plaqué contre un mur avant de lui toucher les seins, pour « montrer a mon partenaire comment il doit jouer la séquence », explique-t-elle.

... il me plaque contre le mur et me chope les seins devant TLM pr montrer à mon partenaire comnt il doit jouer sa séquence.

Jai 18ans