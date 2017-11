Caserne de gendarmes incendiée en Isère : Huit personnes interpellées

La caserne de Meylan, incendiée dans la nuit du 25 au 26 octobre 2017. — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Huit personnes ont été arrêtées ce mercredi à l’aube dans le cadre de l’enquête sur les incendies volontaires survenus à la gendarmerie de Grenoble et à la caserne de Meylan.

Il ne s’agirait pas de personnes des milieux anarcho libertaires, qui ont revendiqué les deux incendies criminels, mais de suspects issus des milieux de la petite délinquance.

Les forces de l’ordre étaient sur leurs traces depuis une dizaine de jours. Selon Le Dauphiné Libéré, huit personnes ont été interpellées ce mercredi, au petit matin, en Isère dans le cadre de l’enquête ouverte après les incendies volontaires survenus à la gendarmerie de Grenoble, le 21 septembre, et à la caserne de Meylan, le 26 octobre.

Ce coup de filet, réalisé par les gendarmes de la section de recherches de Grenoble, aurait eu lieu à Meylan, La Tronche et à Grenoble. Les huit personnes interpellées, ont été placées en garde à vue.

Deux incendies revendiqués par des anarcho libertaires

Le 26 octobre, l’incendie volontaire, survenu dans la nuit, au sein de la caserne de Meylan avait provoqué une vive émotion puisque le feu, mis volontairement aux véhicules personnels des forces de l’ordre, s’était propagé aux façades du bâtiment d’habitation. Les familles de gendarmes avaient dû être évacuées en pleine nuit. Le sinistre n’avait fait aucun blessé.

« Cette affaire est particulièrement inquiétante car cette fois, on s’en est pris aux militaires et à leurs familles », avait indiqué le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat, lors d’une conférence de presse organisée au lendemain du sinistre. « Il n’y a eu que des dégâts matériels. Pour autant, si les familles n’avaient pas été réveillées par l’odeur des fumées et si les gendarmes n’avaient pas réagi, nous aurions pu avoir une affaire dramatique avec des morts et des blessés », avait-il ajouté.

Des interpellations dans le milieu de la petite délinquance?

Comme pour le feu de Grenoble survenu dans le garage de la gendarmerie de Grenoble en septembre, cet incendie criminel avait été revendiqué le 1er novembre par un groupe de femmes sur un site proche des milieux anarcho libertaire. Dans un long texte, ces dernières affirmaient «lutter contre le sexisme» et «contre le genre» et expliquaient leur action par une «envie de revanche».

Selon Le Dauphiné Libéré, les personnes interpellées ce mercredi matin n’appartiendraient pas au milieu anarcho libertaires mais au milieu de la petite délinquance.

