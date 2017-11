Sécurité: Interpol alerte sur l’augmentation des menaces contre les grands événements sportifs

Des policiers fouillent des supporters avant un match de l'Euro 2016. HOUPLINEDANIEL_1218.0114/Credit:HOUPLINE/SIPA/1605031757 — SIPA

Le secrétaire général d’Interpol s’est inquiété mardi de l’augmentation des menaces terroristes et de cybersécurité pesant sur les grands événements sportifs internationaux, dont la Coupe du monde et les jeux Olympiques.

S’exprimant en marge d’une conférence sur la sécurité à Doha, où doit se tenir la Coupe du monde de football en 2022, Jurgen Stock a fait état d’un « spectre de menaces ». « Et, malheureusement, ces menaces augmentent », a déclaré à la presse Jurgen Stock. « Cela devient plus international et plus complexe, et nécessite plus que jamais la coopération entre les organismes chargés de l’application de la loi », a-t-il ajouté.

La Coupe du monde 2022 au Qatar « très sécurisée »

Jurgen Stock a cité des menaces récentes comme le hooliganisme lors de l’Euro 2016, des cybercrimes aux jeux Olympiques de Rio en 2016 ainsi que des informations sur le risque d’attaques terroristes lors de la Coupe du monde de football de 2018 qui se tiendra en Russie.

De son côté, Hassan al-Thawadi, patron du comité d’organisation de la Coupe du monde au Qatar, a assuré que son pays organiserait en 2022 un événement très « sécurisé ».