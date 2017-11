Accusations d'agression sexuelle: Pierre Joxe «n'aura pas mes excuses», prévient Ariane Fornia

Ariane Fornia, la fille de l'ancien ministre Eric Besson, a accusé, en octobre 2017, Pierre Joxe de l’avoir agressée sexuellement en 2009. — ANDERSEN ULF/SIPA

Pierre Joxe avait dénoncé « un tissu de contre-vérités ». Son accusatrice, Ariane Fornia, lui a répondu ce mardi à l’antenne de RTL. « J’espérais naïvement que j’aurais des excuses de sa part (…). J’aurais été prête à les accepter. Mais non seulement il ne s’excuse pas, mais il exige, lui, des excuses publiques. Je trouve ça immonde et d’une obscénité inouïe. Non seulement il n’aura pas mes excuses, mais je maintiens absolument tout ce que j’ai dit », a fustigé l’écrivaine et fille d’Eric Besson.

« Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement »

Ariane Fornia accuse l’ancien ministre de François Mitterrand, Pierre Joxe, d’agression sexuelle lors d’une représentation à l’opéra Bastille, en 2010. La jeune femme avait publié le 18 octobre un post de blog titré #MoiAussi, en référence au hashtag #MeToo apparu sur Twitter peu près après l’affaire Harvey Weinstein.

>> A lire aussi : #MeToo : Les hommes peuvent-ils jouer un rôle dans le combat des femmes contre les « porcs » ?

Lundi, Pierre Joxe a affirmé auprès de l’AFP que le témoignage d’Ariane Fornia constituait un « tissu de contre-vérités ». « Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement », estime l’ancien membre du Conseil constitutionnel qui exige « des excuses écrites et publiques » mais indique qu’il ne portera pas plainte.