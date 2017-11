Opération antiterroriste: Neuf interpellations en France et une en Suisse

T.C. et C.Po.

TERRORISME Cette vaste opération a été menée par la Sous-direction de l’antiterrorisme (SDAT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)…

Un policier du Raid (Illustration) — POLICE NATIONALE/SIPA

Une information judiciaire ouverte le 19 juillet par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Neuf personnes ont été interpellées en France et une en Suisse.

Les contours du projet restent flous.

Neuf personnes ont été interpellées ce matin en France et une en Suisse dans le cadre d’un vaste coup de filet antiterroriste, a appris 20 Minutes de source judiciaire, confirmant partiellement une information du Parisien. Ces opérations, menées par la Sous-direction de l’antiterrorisme (SDAT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ont eu lieu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 19 juillet par la section antiterroriste du parquet de Paris pour « association de malfaiteurs criminelle » et « provocation directe à la commission d’un acte de terrorisme par un moyen de communication public en ligne ».

Individu suisse très actif sur Telegram, évoquait ac des Français des projets d'actions violentes dt les contours restent flous (source ju) — Caroline Politi (@c_politi) November 7, 2017

Des échanges inquiétants sur Telegram

Les investigations, menées conjointement avec la Suisse, ont permis de mettre en lumière des échanges particulièrement inquiétants sur les réseaux sociaux, notamment Telegram. Un individu installé en Suisse, décrit par des sources concordantes comme le «leader» du réseau, aurait notamment évoqué avec des contacts installés en France « des projets d’actions violentes ». Leurs contours restent néanmoins mal définis à ce stade. Les perquisitions et les auditions doivent permettre de préciser les contours de ce projet.

Seul l’un des individus interpellé en France fait partie des personnes visées dans la procédure suisse. Dans l’Hexagone, deux des individus ont été interpellés en Ile-de-France, les autres dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes-Maritimes, précise une source proche de l’enquête.