Menaces de mort visant Charlie Hebdo: Le parquet de Paris ouvre une enquête

La une de « Charlie Hebdo » le 1er novembre 2017. — Capture d'écran/Charlie Hebdo

Le parquet de Paris a ouvert ce lundi une enquête après les menaces de mort diffusées sur les réseaux sociaux contre Charlie Hebdo à cause d’un dessin représentant l’islamologue Tariq Ramadan, accusé de viols, a-t-on appris de source judiciaire.

L’enquête est ouverte pour « menaces de mort matérialisées par un écrit » et « apologie publique d’un acte de terrorisme », a précisé cette source. L’hebdomadaire satirique, dont une partie de la rédaction a été abattue lors des attentats djihadistes de janvier 2015, a déposé plainte lundi après-midi.

Messages de haine

Trois ans après l’attentat qui a coûté la vie à onze personnes, dont les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb et Tignous, Charlie Hebdo fait face à un déferlement de messages de haine et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Depuis le 24 octobre, Tariq Ramadan est accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle et de viol. Une enquête a été ouverte pour « viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort », après les plaintes de deux femmes contre le théologien.