Orages et inondations: Le Gard et les Bouches-du-Rhône toujours en vigilance orange

Illustration d'un orage. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Le Gard et les Bouches-du-Rhône sont toujours placés en vigilance orange jusqu’à dimanche matin respectivement pour des risques d’inondations et pour des risques d’orages violents, selon un bulletin de Météo France publié dans la nuit de samedi à dimanche. L’alerte pour risques d’inondations a en revanche été levée pour le département de l’Hérault.

Pour le Gard, dans les prochaines heures, les pluies parfois orageuses persisteront mais perdront en intensité. Météo-France attend encore des quantités de précipitations de 20 à 40 mm, autant sur les Cévennes que dans les plaines du Gard.

Sur l’ensemble de l’épisode (du samedi 0h au dimanche 6h), les cumuls atteindront : - 80 à 110 mm, localement 150 mm sur les plaines de l’Est Hérault et du Gard. - 200 à 250 mm sur les reliefs des Cévennes, localement 300 mm, selon Météo-France.

Prudence et vigilance sur la route

Pour les Bouches-du-Rhône, en cette seconde partie de nuit, la ligne orageuse traverse le département d’Ouest en Est et des averses orageuses se reforment à l’arrière. L’activité la plus forte est attendue sur les zones proches du littoral sous la ligne de grain. Cette ligne s’accompagne d’une forte activité électrique et de grêle. Les cumuls attendus sont de l’ordre de 30 à 50 mm sous l’axe orageux, de 10-20 mm sous les averses à l’arrière.

Pour les deux départements en vigilance orange, le vent s’oriente au Nord-Ouest avec le décalage des orages vers l’Est. Ce vent sera violent avec des rafales soufflant jusqu’à 100 km/h.

Dans un communiqué transmis dans la journée de samedi, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud avait appelé les habitants à être « prudents et vigilants » sur les routes en « augmentant les distances de sécurité, réduisant la vitesse et allumant les feux de croisement » et à s’arrêter sur une aire de repos pour attendre la fin de l’orage lorsque la visibilité est fortement réduite.