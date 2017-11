VIDEO. Pas-de-Calais: Pour compenser la baisse des APL, un maire instaure une prime de 150 euros pour les étudiants

L'hôtel-de-ville de Biache-Saint-Vaast dans le Pas-de-Calais. — Capture d'écran Google Street View

La décision a été votée à l’unanimité au conseil municipal. Pour compenser la baisse des APL (aides personnalisées au logement), le maire sans étiquette de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), a décidé d’accorder une prime de 150 euros aux étudiants de sa commune, rapporte France Bleu Nord.

La baisse de 5 euros par mois des APL voulue par le gouvernement « faisait un manque à gagner de 60 euros par an, sur des budgets d’étudiants donc très réduits. Je me suis dit qu’on pouvait peut-être rembourser les 60 euros. Mais, 60 euros, je me suis dit que c’était un peu mesquin », a expliqué Michel Houseau, le maire de cette petite commune de 4.000 habitants située entre Arras et Douai.

Une trentaine de demandes déjà arrivées en mairie

« La plupart des étudiants qu’on connaît travaillent, sont obligés de travailler pendant leurs études pour les financer, pour vivre », a ajouté le maire, précisant qu’aucune condition de ressources n’est imposée. Il suffit d’être domicilié dans la commune, et « même les étudiants qui vivent encore chez leurs parents pourront prétendre à cette bourse ».

>> A lire aussi : Qui seront les gagnants et les perdants du changement de calcul des APL?

Cette initiative originale et solidaire rencontre déjà un grand succès. Une trentaine de demandes sont déjà arrivées en mairie, a précisé le maire qui table sur une centaine de demandes dans les jours à venir.