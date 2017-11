VIDEO. Saint-Martin: Annick Girardin, «choquée» par les enseignants qui ont quitté l’île après Irma, réclame des sanctions

Annick Girardin à l'Elysée, le 8 mars 2017. — SIPA

La ministre des Outre-mer a poussé un coup de gueule ce vendredi sur RTL. Annick Girardin a réclamé des sanctions contre les professeurs qui ont quitté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy après le passage de l’ouragan Irma et ne sont pas revenus. « J’ai constaté, […] en les croisant et en échangeant avec eux, des enseignants quittant l’île. C’est quelque chose qui m’a beaucoup choqué », a-t-elle dit.

« J’estimais qu’à partir du moment où on avait protégé sa famille […] les enseignants après quelques jours ou quelques semaines de sas, devaient être présents, puisqu’ils sont payés, sur Saint-Martin […] faire autre chose ! » a ajouté la ministre des Outre-mer.

« Pour moi, c’est de l’abandon de poste »

« Je suis une fonctionnaire, j’estime qu’il y avait un devoir d’être présent. Pour moi, c’est de l’abandon de poste pour ceux qui ne sont pas revenus », a-t-elle ajouté. L’Etat prendra-t-il de mesures punitives à l’encontre de ses enseignants ? « Oui, et je ne suis pas la seule à l’imaginer. Nous verrons. […] Je ne suis pas ministre de l’Education nationale mais je plaiderai pour », a-t-elle encore dit.

Le Premier ministre est par ailleurs attendu sur place lundi, deux mois après l’ouragan Irma qui a ravagé l’île franco-néerlandaise de Saint Martin. « La vie a repris, les urgences ont été réglées et aujourd’hui on est dans la partie reconstruction […] C’est toujours trop lent mais malgré tout, c’est 75 % des foyers qui ont accès à l’eau alors que l’ensemble des réseaux étaient détruits », a également déclaré la ministre.