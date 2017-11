Les immanquables du jour : Plainte contre une voyante, la peine de mort demandé par Trump pour l’auteur de l’attentat de New York et énergies renouvelables

Rassemblement en mémoire des victimes de l'attentat de Manhattan, le 1er novembre. Au centre, Bahij Chancey, un ami de Nicholas Cleves, l'un des deux Américains ayant perdu la vie mardi. — A. Kudacki

Nonchalant ou trop pressé, aujourd’hui, vous avez manqué l’actualité. Mais l’actualité, elle, ne vous manquera pas grâce aux immanquables de 20 Minutes. Voici ce qu’il faut retenir de ce jeudi 2 novembre 2017

L’article à lire du jour : les énergies renouvelables, pas tendres avec les animaux ?

Vertes, mais pas forcément tendres, ni amies des animaux. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité vient de traduire une étude qui analyse les rapports compliqués qu’entretiennent énergies renouvelables et biodiversité. Aux Etats-Unis entre 234.000 et 573.0000 oiseaux sont tués chaque année par des éoliennes. L’essor de la biomasse bois et l’énergie hydroélectrique peuvent aussi présenter des conséquences négatives. La FRB appelle ainsi à « évaluer et limiter les impacts »…

L’article le plus lu du jour : Elle porte plainte contre une voyante qui lui prédit une mort proche

Boule de cristal, dis-moi que je vais rencontrer l’amour, gagner de l’argent et connaître la gloire. Verdict « Vous allez mourir d’une crise cardiaque en février-mars 2018. ». Bingo ! Une habitante de Thionville de 35 ans en a eu pour ses frais en consultant une voyante ainsi que nous l’apprend Le Républicain Lorrain. Après que cette dernière lui a annoncé sa mort dans les prochains mois, elle a été prise d’angoisses et de problèmes digestifs. Au final, elle a déposé plainte contre la médium. On prédit que tout ceci va mal finir ?

L’article le plus partagé du jour : Donald Trump veut la peine de mort pour l’assaillant de l’attentat de Manhattan

La mort ! Ou au moins Guantanamo. « Le terroriste de NYC [pour New York City] était satisfait et a demandé que le drapeau de l’EI soit accroché dans sa chambre d’hôpital. Il a tué 8 personnes et en a grièvement blessé 12. Il devrait être condamné à mort ! », a écrit le président américain Donald Trump sur Twitter.

Le suspect encourt déjà la perpétuité mais le procureur de Manhattan, Joon Kim, a évoqué une procédure qui permettrait de requérir la peine de mort.

La vidéo du jour : Des mensurations inédites pour les finalistes de Miss Pérou

Cette année, pas de 90-65-90 pour les candidates au titre de Miss Pérou Chacune des finalistes de ce concours de beauté a égrené en guise de mensurations un chiffre glaçant sur les violences faites aux femmes : meurtres, exploitation sexuelle, viols…