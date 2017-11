VIDEO. Pour l'élection de cette année, les Miss Pérou ont des mensurations inédites

MANIFESTE Des chiffres contre le sexisme et la violence...

Election de Miss Pérou 2018 — Capture d'écran 20 Minutes

Cette année, pas de 90-65-90 pour les candidates à Miss Pérou. Chacune des finalistes de ce concours de beauté a égréné en guise de mensurations un chiffre glaçant sur les violences faites aux femmes : meurtres, exploitation sexuelle, viols…

Dans l’ambiance paillettes et glamour traditionnellement associée aux élections de Miss, le défilé implacable des chiffres a saisi. Une initiative inédite et percutante, portée par Jessica Newton, ex-Miss Pérou et organisatrice du concours.

Selon elle, cinq des candidates ont été elle-mêmes victimes d’abus.