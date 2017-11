Emmanuel Macron répond au poème d'une adolescente britannique par... un poème

Emmanuel Macron dans son bureau à l'Elysée — PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

Elle ne s’attendait peut-être pas à recevoir une réponse du président en personne. Et encore moins sans doute dans la langue de Shakespeare. Sophie, une Britannique de 13 ans, en vacances à Paris, avait rédigé en avril dernier un poème à la gloire de la tour Eiffel. Qu’elle avait adressé à l’Elysée, occupé encore pour quelques semaines par François Hollande.

Happy birthday to Sophie who is 13 today. She wrote a #poem to @emmanuelmacron about @LaTourEiffel... and he wrote her one in return! pic.twitter.com/etESO8oVeK — French Embassy UK (@FranceintheUK) November 1, 2017

Un poème en hommage à la tour Eiffel

A l’occasion de son anniversaire, elle a reçu des vers présidentiels en retour. Une histoire relayée par le compte Twitter de l’ambassade de France en Grande-Bretagne.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm — French Embassy UK (@FranceintheUK) November 1, 2017

Voici une traduction des vers macroniens.

« En voyage à Paris, la petite Sophie

Croisa une géante, éclairant la nuit

Comment t’appelles-tu, monstre surnaturel ?

Mes nombreux visiteurs m’appellent tour Eiffel

N’es-tu pas parfois lasse, avec tes mille atours

Que l’on ne voie en toi qu’une banale tour

Toi, le dragon, la fée, qui veille sur Paris,

Toi, la torche olympique qui flotte dans le ciel gris ?

Comme tu me flattes ! Si rares sont les poètes

Qui chantent les louanges de mon âme parisienne

Comme l’ont fait Cocteau, Aragon, Cendrars,

Trénet et Apollinaire… Comme tu es si douée

Pour voir sous la surface, tu pourrais

Si tu veux, quand tu seras rentrée de France,

Prendre ton stylo et écrire

Pourquoi tu m’apprécies, ce serait gentil et amusant !

Tu peux compter sur moi ! Il y a tant à dire

J’écrirai vingt lignes… mais qui les lira ?

Eh bien je connais un homme qui lira ton poème.

Vraiment ? Qui ?

Le président de la France. »