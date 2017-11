Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Interrogé par les enquêteurs, l’homme qui a fauché passants et cyclistes, faisant huit morts et 12 blessés à Manhattan mardi, a revendiqué son appartenance à Daesh et déclaré être « satisfait » de son acte, a indiqué mercredi soir le parquet fédéral, qui l’a inculpé pour terrorisme. « Il devrait être condamné à mort ! », a réagi Donald Trump en capitales sur Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!