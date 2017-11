Les immanquables du jour: Attentat à New-York, joggeuse retrouvée morte et Shy'm à «Nouvelle Star»

Le véhicule de l'auteur présumé de l'attaque de New York, qui a fait 8 morts et 11 blessés le 31 octobre 2017. — Bebeto Matthews/AP/SIPA

Que vous habitiez Riorges ou La Bénisson-Dieu, l’heure est venue du récap' de l’actu de ce mercredi. Aujourd’hui, on revient sur l’attaque qui a frappé New York mardi soir et sur le meurtre d’une joggeuse en Haute-Saône. On vous propose une interview de Shy’m, avant la reprise ce soir de Nouvelle Star sur M6.

Le plus lu de la journée : Huit morts dans un attentat à New York

Ce mardi soir, heure française, un homme de 29 ans a foncé sur des cyclistes dans le sud de Manhattan avec une camionnette louée. Après avoir causé la mort de huit personnes, dont cinq Argentins, et en avoir blessé 11 autres, il est sorti de son véhicule avec des armes factices à la main. Des policiers l’ont neutralisé en le blessant à l’abdomen. Il s’agit d’un « acte terroriste », selon les autorités. Le suspect, originaire d’Ouzbékistan et qui réside aux Etats-Unis depuis 2010, a pu être interrogé à l’hôpital, où il a été opéré. Selon la police, il planifiait son attaque depuis plusieurs semaines. Pour tout savoir des derniers éléments de l’enquête, c’est à suivre ici dans notre live.

Le plus partagé de la journée : Le corps de la joggeuse de Haute-Saône identifié

Un corps en partie calciné a été retrouvé lundi à proximité du lieu de disparition d’Alexia Daval, près de Gray, en Haute-Saône. Il a été identifié par la police scientifique comme étant celui de la joggeuse de 29 ans a annoncé ce mercredi le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic. On fait dans cet article le point sur l’enquête.

L’article recommandé du jour : Shy’m de retour avec Nouvelle Star

Shy’m est la présentatrice de Nouvelle Star, de retour sur M6 dès mercredi soir. Et nous, à 20 Minutes, on pense qu’elle a, a priori, toutes les qualités pour animer ce programme qui renaît de ses cendres. On l’a rencontrée : son interview est à lire ici.