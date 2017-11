Prostate: Les cinq règles d'or pour prendre son pied avec un massage prostatique

Pour offrir le meilleur massage prostatique qui soit, quelques précautions d'usage sont à observer. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

A l'occasion de «Movember», mouvement dédié à la sensibilisation des cancers masculins, «20 Minutes» se penche sur le plaisir prostatique. Une pratique encore taboue et source de clichés

Voilà les cinq commandements d’un massage extatique de la prostate.

Mettre un doigt dans l’anus de son partenaire pour lui donner du plaisir, nombreux sont ceux qui estimeront qu’il n’y a pas trente-six manières de le faire. A tort ! Pour prodiguer avec doigté du plaisir prostatique à son partenaire, quelques principes sont à observer. Nathalie Giraud Desforges, sexothérapeute et fondatrice de Piment rose, nous livre les cinq commandements d’un massage extatique de la prostate.

1. « Détabouïser » le sujet

Le massage prostatique a beau être une pratique taoïste vieille de 5.000 ans, en parler sans gêne aujourd’hui, en 2017, n’est pas encore évident pour tout le monde. Remise en question de la virilité, craintes liées à l’hygiène, le plaisir prostatique n’ouvre ses portes qu’à ceux qui s’affranchissent de ces considérations et jouissent d’un esprit totalement libre. « La zone anale est porteuse de mémoire et de préjugés, rappelle Nathalie Giraud Desforges. Elle est associée à un fardeau générationnel genré ». Dans les ateliers dédiés au plaisir prostatique qu’anime la sexothérapeute, « le credo, c’est que l’on peut parler de tout. Il faut d’abord informer et communiquer, pour " détabouïser" le sujet. Il s’agit de répondre à toutes les questions que l’on peut se poser autour du plaisir prostatique : seul ou à deux, comment ça marche ? Quelles sensations le massage prostatique provoque-t-il ? Pour quelle stimulation opter ? L’exploration se fait dans un cadre qui privilégie, l’accueil de la parole, la sécurité et le respect de l’autre ». Un credo à adopter dans le cadre privé de sa chambre à coucher.

Dépasser c tabous faire confiance écouter parler s'instruire expérimenter ds 1 contexte de respect confidentialité:1 expérience intéressante pic.twitter.com/Rtt0qJxrM9 — GIRAUD Nathalie (@pimentrose) October 7, 2017

S’il n’y a pas de tabou dans le couple et que l’on sait que l’autre y prend du plaisir, « ça peut être spontané et dans le feu de l’action, on peut lui glisser en douceur un doigt dans l’anus, suggère la spécialiste. Mais dans tous les cas, le massage prostatique doit être dispensé en conscience, avec à l’esprit la notion d’approche d’une zone sacrée, qui requiert une confiance absolue et mutuelle ».

2. Se préparer à offrir ce « cadeau »

En pratique, si l’on veut découvrir en couple le plaisir prostatique, quelques précautions d’usage sont à prévoir en amont. Pour offrir ce cadeau, la première règle est « d’éviter les ongles longs et retirer ses bagues », prescrit Nathalie Giraud Desforges. Difficile d’être détendu et ouvert au plaisir prostatique si les doigts qui doivent vous faire grimper au rideau ressemblent à des serres d’aigle. Evidemment, les mains doivent être bien propres et, « si besoin, on peut porter un préservatif pour doigt ou, plus faciles à trouver, des gants en latex », conseille la sexothérapeute.

Surtout, ne jamais oublier de faire preuve de douceur. « C’est primordial, il ne faut pas y aller trop fort pour commencer, au risque de bloquer son partenaire ou de lui faire mal, insiste-t-elle. Au niveau du sphincter anal, il y a trois anneaux, qui vont s’ouvrir petit à petit avec l’excitation ». Baisers et caresses au niveau de l’anus sont donc un bon prélude à la stimulation prostatique. « En titillant cette zone avec douceur, il peut déjà y avoir une certaine lubrification anale naturelle due à l’excitation. Il ne s’agit donc pas de mettre directement un doigt à son partenaire », souligne la sexothérapeute.

Enfin, « il faut avoir un bon lubrifiant à portée de main, c’est indispensable, rappelle Nathalie Giraud Desforges. Le troisième anneau du sphincter n’a aucune lubrification. Mieux vaut choisir un lubrifiant à base d’eau plutôt qu’à base de silicone, sans paraben et, autant que possible, bio. C’est un produit qui va être en contact avec les muqueuses et la prostate, donc il est important d’opter pour la formulation la plus respectueuse possible ».

3. Se préparer à le recevoir

Avant de laisser son partenaire glisser les doigts ou la langue dans son anus, « prendre une douche, voire faire un lavement anal, ça relaxe, on se sent propre et ça écarte la crainte de quelque chose de sale », indique Nathalie Giraud Desforges.

Pour se mettre dans l’ambiance, « celui qui s’apprête à recevoir ce massage peut porter un plug anal ou un bijou d’anus, propose l’experte. C’est une manière ludique d’explorer son corps et ses sensations. Et cela peut déjà favoriser la lubrification naturelle et la dilatation de l’anus ».

4. Choisir la bonne position

Quand on s’initie au massage prostatique, choisir la bonne position est important pour être en confiance et se concentrer sur le plaisir procuré par son point P. « Ce sont des positions aux accents tantriques et taoïstes, note Nathalie Giraud Desforges. Bien sûr, la position choisie doit être confortable et faciliter l’accès à l’anus. L’une d’entre elles consiste pour l’homme qui reçoit le massage à s’allonger sur le dos, les fesses légèrement surélevées par un coussin et les jambes posées sur les cuisses de son ou sa partenaire, expose-t-elle. Moins intimidante pour les premières fois, la position en chien de fusil est aussi appréciée ».

Et si sous la couette, l’humeur du couple est à l’expérimentation de sex-toys, « il existe des stimulateurs prostatiques, qui restent en place et ne nécessitent pas de mouvements de va-et-vient », précise la sexothérapeute, qui déconseille les accessoires vibrants : « cela empêche d’être focalisé pleinement sur l’intériorité du plaisir prostatique, qui est quelque chose d’inédit pour les hommes habitués à jouir par le pénis. Un homme qui s’ouvre à l’intériorité de la jouissance prostatique découvre toute une palette de sensations nouvelles », promet-elle.

5. Prendre le temps et lâcher prise

Pour y parvenir, « il ne faut pas être centré sur la performance et la quête de l’orgasme », avertit la sexothérapeute. En revanche, « si les deux partenaires prennent le temps de se faire plaisir et que celui qui reçoit ce massage parvient à totalement lâcher prise, il parviendra à un orgasme extrêmement voluptueux, il éprouvera des vagues de plaisir qui électriseront son corps tout entier ».