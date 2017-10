Congé paternité: Quarante personnalités masculines signent une pétition pour une réforme

Pour les signataires du texte, l'allongement du congé paternel limiterait « l’impact de la maternité sur la carrière des femmes ». — Joel Saget AFP

Ils s’engagent pour une réforme du congé paternité. Plus de quarante personnalités, journaliste, médecin, acteur ou encore chanteur ont signé une pétition mise en ligne par le magazine féminin Causette. Le but : pousser à une refonte du congé pris par les pères à la naissance d’un enfant. aujourd’hui ce dernier est de onze jours.

Une durée « dérisoire » pour les signataires du texte. « Onze jours ne suffisent pas pour qu’il y ait une vraie rencontre entre le nourrisson et son père (découverte d’un nouveau rythme de vie, partage de temps affectifs, suivi médical, soins, changes, repas, toilettes) », précisent-ils. Les signataires souhaitent qu’a minima « ces onze jours soient obligatoires et non optionnels. Et indemnisés comme le congé maternité ». Parmi eux figurent par exemple Frédéric Beigbeder, Mouloud Achour, Julien Clerc, Vincent Delerm ou encore Guillaume Meurice.

Calquer le congé paternité sur le congé maternité

A terme, ils demandent « un allongement du congé paternité à six semaines, indemnisé comme le congé maternité ». Car, comme le rappelle le texte, « Pour les femmes, huit semaines sont obligatoires, dont six après la naissance ». Cette pétition sera remise au président de la République Emmanuel Macron, à Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.