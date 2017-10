C'est l'heure du BIM: #Notsurprised, propagande russe et Puigdemont en Belgique

Carles Puigdemont, le président catalan destitué. — JOSEP LAGO / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

7.000 femmes dénoncent le harcèlement sexuel dans le monde de l’art

Cindy Sherman, Laurie Anderson, Jenny Holzer… Certaines des plus grandes artistes contemporaines, de célèbres galeristes et commissaires d’exposition se sont jointes à plus de 7.000 femmes pour dénoncer le harcèlement sexuel dans le milieu de l’art dans une lettre ouverte. La lettre est intitulée « not surprised » (pas surprises) en référence à une œuvre de Jenny Holzer, connue pour ses installations en formes de déclamations magistrales : « abuse of power comes as no surprise » (« l’abus de pouvoir n’est pas surprenant »).

126 millions d’internautes victimes de la propagande russe pendant l’élection présidentielle américaine

Selon le renseignement américain, Moscou a payé pendant la campagne de 2016 des groupes de « trolls » (internautes malveillants ou provocateurs) comme l’Internet Research Agency pour diffuser des messages néfastes pour la candidate démocrate Hillary Clinton et favorables à son rival victorieux, le républicain Donald Trump. Facebook a révélé que l’Internet Research Agency a publié 80.000 fois sur le réseau et 29 millions d’utilisateurs ont reçu ces publications sur leur fil d’actualités, portant ce chiffre à 126 millions en tenant compte des partages, des commentaires et des mentions « j’aime » dont ces « posts » ont fait l’objet. Google et Twitter ont également été touchés.

Puigdemont, menacé de poursuites, se renseigne sur le droit d’asile en Belgique

Le parquet espagnol a déposé plainte lundi contre Carles Puigdemont et son gouvernement destitué par Madrid, et demande leur comparution urgente devant une juge d’instruction en vue de leur inculpation pour « rébellion, sédition et malversation ». Alors que la confusion règne à Barcelone, Carles Puigdemont, à l’origine du référendum d’autodétermination du 1er octobre interdit par la justice, est lui à Bruxelles. Selon les médias espagnols, il serait accompagné de plusieurs membres de son gouvernement destitué. Carles Puigdemont a rencontré sur place un avocat expert des questions d’asile. Interrogé par la chaîne de télévision flamande VRT, l’avocat, Me Bekaert, a toutefois assuré que Carles Puigdemont n'(était) pas en Belgique pour demander l’asile «. »Sur ce plan rien n’a encore été décidé «, a-t-il dit.

