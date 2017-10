QUIZ. Etes-vous incollable sur la police nationale?

(illustration) — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Qui est Eugène François Vidocq ? Qu’est-ce que la dactyloscopie ? Le commissaire Maigret a-t-il vraiment existé ? Autant de questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées mais auxquelles Grégoire Thonnat répond dans son livre Le petit quizz de la police, publié aux éditions Pierre de Taillac. L’ouvrage « évoque de manière simple et ludique les principaux faits et les personnages qui ont fait la richesse et l’histoire de la police nationale », explique l’auteur. Allez, à vous de jouer !