Corse: Sanglier jeté à la poubelle, mise en scène macabre... Le comportement honteux des chasseurs

Illustration d'une partie de chasse — A. GELEBART / 20 MINUTES

Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ici, il est surtout question de mauvais chasseurs. Nos confrères de Corse-Matin relatent l’histoire de Florence Juralina, professeure d’anglais et candidate du Parti animaliste lors des dernières législatives. Cette amoureuse des animaux postes sur son compte Twitter des photos montrant le comportement des chasseurs corses.

La #chasse en #Corse. 'Respect et amour des #animaux autour de cette mise en scène morbide, quelque part en Corse du Sud ... pic.twitter.com/K5vXa7fqeX — Florence Juralina (@FJuralina) October 24, 2017

Comportement honteux

Et il y en a à dire. Une laie jetée dans une poubelle, des sangliers morts précipités dans un fossé, un milan royal abattu sciemment, et cerise sur le gâteau, un sanglier attaché à un arbre habillé d’une tenue de chasseur et armé d’un fusil en bandoulière. Tout simplement honteux.

Les premiers témoignages ont été postés sur la page Facebook du groupe Animaliste !, à la suite d’une photo de quatre sangliers abattus et abandonnés. Florence Juralina promet de monter un dossier regroupant toutes ces dérives.