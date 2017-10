Saint-Etienne: Des militants de la cause animale s'installent sur le toit d'un abattoir

Ils pourraient être délogés d’ici quelques heures. Soixante-treize activistes, membres de l’association «269Life Libération animale » campent depuis dimanche après-midi sur le toit de l’abattoir de la Talaudière, dans la Loire. Les forces de l’ordre étaient néanmoins présentes ce lundi afin de les obliger à descendre.

DIRECT: No justice, no peace!

Les activistes sur place dérange de plus en plus l'abattoir. Tous les employés sont sur place. #RT pic.twitter.com/qEXsWXkvt4