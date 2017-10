Entrée à l'université: Le Premier ministre confirme la fin du tirage au sort

A une semaine du bac, les futurs étudiants ont reçu les premières réponses APB — MARTIN BUREAU AFP

Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé ce lundi la fin du tirage au sort pour l’entrée dans les filières universitaires les plus demandées, dès la rentrée 2018, conformément aux promesses de la ministre de l’Enseignement supérieur.

« Je n’ai jamais eu peur du mot sélection » mais « entre la sélection brutale et le tirage au sort, il existe une palette de solutions beaucoup plus souples, plus humaines et plus intelligentes », a-t-il dit lors de la présentation du plan étudiant.