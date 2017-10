C'est l'heure du BIM: Ras-le-bol catalan, «l’affaire russe» avance et Tariq Ramadan se défend

Des manifestants anti-indépendance à Barcelone, le 8 octobre 2017. — Emilio Morenatti/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

« J’en ai plein les c… de tout ce bordel ! Ils ont enfreint la loi. » Javier, d’origine basque, drapeau espagnol sur les épaules, ne cache pas sa colère. Sa femme Marga plaisante : « je n’aurais jamais imaginé mon mari défendre l’unité de l’Espagne ainsi. » Comme eux, des centaines de milliers de partisans de l’unité de l’Espagne ont déferlé ce dimanche dans les rues de Barcelone, deux jours après la déclaration d’indépendance au Parlement catalan, aussitôt suivie d’un placement sous tutelle de la Catalogne. Lire notre reportage.

>> A lire aussi : 300.000 personnes manifestent contre l'indépendance de la Catalogne

Fin de week-end sur les nerfs à Washington. Adversaires comme alliés de Donald Trump attendaient dimanche, avec fébrilité, la confirmation officielle de la première inculpation dans « l’affaire russe » par le procureur spécial Robert Mueller, dont on ignore encore quelles sont les cibles. Selon plusieurs médias, des poursuites pourraient être lancées contre une ou plusieurs personnes, marquant une nouvelle étape dans l’enquête sur les supposées ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine.

>> A lire aussi : Washington interdit la collaboration avec certaines sociétés d'armement russes

L’islamologue et théologien Tariq Ramadan, visé par deux récentes plaintes pour viol, a réagi pour la première fois samedi soir en publiant, sur sa page Facebook, un message qui dénonce une « campagne de calomnie » enclenchée par ses « ennemis de toujours ». Le théologien suisse, visé depuis lundi par une enquête à Paris pour « viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort », s’exprimait au lendemain de la révélation d’une nouvelle plainte, déposée à Paris jeudi et qui dénonce des faits similaires.

>> A lire aussi : Pour Tariq Ramadan, «soit vous êtes voilée soit vous êtes violée», lance Henda Ayari