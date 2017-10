Depuis ce week-end, vous savez que même si les dimanches faisaient 25 heures, vous ne trouveriez pas le temps de surveiller l’actu. N’ayez pas mauvaise conscience… Pendant que vous chassiez les Demo Dogs sur votre canapé, nous veillions au grain. Voici les cinq infos qu’il ne fallait pas rater en cette fin de semaine :

1. Les loyalistes catalans dans la rue

Calme mais déterminé. Le cortège imposant d’opposants à l’indépendance qui s’est réuni dimanche après midi à Barcelone s’est dispersé sans heurts quelques heures plus tard. Entre-temps, les 300.000 manifestants (selon la police ; 1,3 million selon les organisateurs) ont pu clamer leur attachement à l’Espagne et leur rejet de la déclaration d’indépendance. Mais les séparatistes ne s’avouent pas vaincus. Samedi, leur chef de file Carles Puigdemont, destitué de son poste de président catalan par Madrid, avait dans une allocution télévisée appelé les siens à s’opposer pacifiquement à la mise sous tutelle de l’Etat.

L’info en plus : #BoicotProductosCatalanes, c’est le nouveau hashtag, bien long mais transparent dès la deuxième heure de méthode Assimil, que vous pouvez désormais croiser sur les réseaux sociaux. Il est utilisé par les opposants à l’indépendance qui veulent s’attaquer à l’économie catalane en appelant au boycott de ses produits. Cava, bière et voitures sont visées par ces activistes.

2. #MeToo dans la vraie vie

La pluie a sans doute douché quelques ardeurs. Ils étaient toutefois quelques centaines à manifester dans plusieurs villes de France contre les violences sexistes et sexuelles. L’appel à se rassembler avait été lancé par la journaliste Carol Galand, qui avait invité « à faire de #metoo autre chose qu’un buzz sur les réseaux sociaux ». Derrière ce hashtag, une déferlante de témoignages de femmes victimes avait émergé en ligne dans la foulée de l’affaire Weinstein.

#MeToo: Un petit groupe entonné des chansons militantes, partitions à la main. pic.twitter.com/tSEOtkMvtT — Vincent Vantighem (@vvantighem) October 29, 2017

Dans la rue, la mobilisation s’est faite plus discrète mais pour les participants, l’événement était une étape importante. « Le mouvement qui se passe là, il est intéressant », estimait ainsi Claire, une militante de 61 ans se réjouissant de voir une pancarte « Le patriarcat nique son père ».

L’info en plus : Les hommes peuvent-ils jouer un rôle dans le combat des femmes contre les « porcs » ? C’est la question que nous sommes allés poser aux participant-e-s du rassemblement parisien. Réponse : c’est compliqué…

3. Ils réclament la justice pour Théo

Environ 300 personnes se sont rassemblées ce samedi à Bobigny pour dénoncer les violences policières près de neuf mois après l’affaire Théo. Le jeune homme de 22 gravement blessé lors de son interpellation à Aulnay-sous-bois le 2 février était présent ce samedi. « Si je suis venu aujourd’hui, c’est pour vous dire que, Dieu merci, je vais bien. Je peux encore vous remercier. Il y en a d’autres qui ne peuvent pas le faire », a-t-il lancé devant les manifestants. « On est devant le tribunal de Bobigny » pour « rappeler qu’on est toujours là, en attente de justice, et qu’il faut que justice soit faite pour Théo et pour tous les autres », a déclaré son frère.

L’info en plus : Théo, Alexandre ou Mohamed… Ces prénoms ont tous un lien avec une affaire de violences à caractère sexuel présumées lors de contrôles policiers dans des quartiers sensibles sur lesquelles nous étions revenus il y a quelques mois. Un article à (re) découvrir ici…

4. Ogier champion du monde

Et de cinq… Le Français Sébastien Ogier a assuré en Grande-Bretagne son cinquième titre de champion du monde des rallyes. Ce succès fait de lui le deuxième pilote le plus titré de l’histoire du WRC et du sport automobile français derrière son compatriote Sébastien Loeb (neuf titres), qui continue pourtant à lui faire de l’ombre. Le pilote de 33 ans, qui avait décroché les 4 premiers avec Volkswagen, offre également à son team, M-Sport, le titre mondial des constructeurs, une première pour une équipe privée.

L’info en plus : Lui n’a pas rapporté le titre du Royaume-Uni mais il a gagné le respect du public gallois et de tous les amateurs de boxe. Le Franco-Camerounais Carlos Takam, challenger surprise du champion du monde des poids lourds Joshua Anthony, a défendu vaillamment ses chances samedi à Cardiff. Alors qu’il n’avait eu que deux semaines pour se préparer, il a résisté pendant dix rounds face au colosse britannique avant un arrêt surprenant de l’arbitre.

Respect to Takam. Onto a positive 2018 🤜🏾🤛🏾 #AJBXNG pic.twitter.com/MP10NYQmqe — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) October 28, 2017

5. Au fait, on a changé d’heure…

Si vous avez passé votre dimanche à arriver très en avance à vos rendez-vous, c’est peut-être que vous avez raté la seule information vraiment importante de ce week-end : on a changé d’heure. La mesure n’a pas été prise pour permettre aux athlètes nantais de remonter le temps mais pour favoriser les économies d’énergie. Preuve annuelle qu'en France, on n'a pas de pétrole mais des idées, elle ne fait pourtant pas l’unanimité auprès de nos compatriotes qui lui reprochent de détraquer le rythme biologique des enfants, de favoriser les accidents de la route et de les contraindre à garder pendant des années le mode d’emploi du radio-réveil. Ils auront moins de cinq mois, cette année, pour s'en plaindre puisque le retour à l’heure d’été est prévu au 24 mars.

L’info en plus : Mention spéciale pour l’antenne toulousaine de la police nationale qui a réservé à ses followers le plus beau tweet du week-end. On vous laisse apprécier :

#ChangementDHeure@PoliceNat31 vous propose 1 heure de garde à vue en plus cette nuit à nos côtés en cas d'infraction!

Restez prudents! pic.twitter.com/1Oc9NHWaqd — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) October 28, 2017

