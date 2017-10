Bretagne: La Pologne veut récupérer la statue de Jean-Paul II, privé de sa croix par le Conseil d'Etat

La statue de Jean-Paul II est installée depuis 2006 sur une place publique de Ploërmel dans le Morbihan. — DAVID ADEMAS/AFP

Installée à Ploërmel, la statue de Jean-Paul II ne pourra pas conserver sa croix.

Saisi par des habitants et une association, le Conseil d'Etat a demandé à la commune de la retirer.

De nombreux internautes s'en sont émus, lançant le hashtag #montretacroix.

La première ministre polonaise souhaite «sauver la statue de la censure».

Voilà plus de dix ans qu’elle trône sur une place publique de Ploërmel, dans le Morbihan. Ornée d’une croix, la statue du pape Jean-Paul II avait été offerte à la commune par l’artiste russe Zourab Tsereteli. Saisi par des habitants et une association, le Conseil d’Etat vient d’ordonner le retrait de la croix. La nouvelle a irrité de nombreux internautes, mais aussi la première ministre polonaise, qui souhaite « sauver la statue de la censure ».

« Nous proposerons de le transférer en Pologne »

« Le gouvernement polonais tentera de sauver de la censure le monument de notre compatriote, et nous proposerons de le transférer en Pologne, en cas d’accord des autorités françaises et de la communauté locale », a déclaré Beata Szydlo à l’agence PAP. Pour cette conservatrice, le pape « est un symbole de l’Europe chrétienne unie ».

"Un peuple qui oublie son histoire et sa culture et un peuple en perdition" #MontreTaCroix pic.twitter.com/fNcLu6XGgD — Lea Joli (@lea_joli) October 28, 2017

Le Conseil d’Etat français a enjoint mercredi à Ploërmel de retirer une croix surplombant une statue de Jean Paul II installée sur une place de cette commune, au nom du respect de la loi de séparation des Églises et de l’État. La ville a six mois pour la retirer. La décision a provoqué un mouvement de protestation. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses internautes et personnalités politiques ont relayé le hashtag #montretacroix pour protester.