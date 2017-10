Harcèlement : Ce dimanche, #MeToo descend dans la rue de 11 villes de France

Harcèlement sexuel, agressions, les femmes réagissent avec le hashtag #Metoo — pixabay

« Dimanche 29 octobre, #MeToo sortira du web 2.0 pour aller à la rencontre de la vraie vie. Il y a une dizaine de jours, sur son blog, la journaliste Carole Galand sur son blog pour que la condamnation du harcèlement ne s’arrête pas aux réseaux sociaux. Les témoignages accompagnés des hashtag #metoo ou #balancetonporc se sont multipliés ces dernières semaines sur la toile après la révélation de l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur de cinéma américain accusé de viol par six femmes et d'agression sexuelle par une dizaine d'autres.

Lyon à 13h, Paris et Marseille à 15h

Son appel sera-t-il suivi ? Réponse ce dimanche après-midi. Des rassemblements sont d’ores et déjà annoncés dans les grandes villes de France. A Paris, le rendez-vous est donné à 15h place de la Répulique. A Marseille, le rassemblement est prévu à la même heure au Vieux Port. A Bordeaux, ce sera place de la Victoire à 14h et à Lille à 15h place de la République. Et à Lyon, ça commence dès 13h place Bellecour.

« Ouvrir les yeux des hommes »

D’autres rassemblements sont prévu. Le Huffington Post en a fait une carte des mobilisations. Concernant le rassemblement organisé à Paris, 1.600 personnes ont déjà annoncé leur présence et près de 8.000 autres se sont déclarées intéressées. Elles pourront notamment se rendre dans un espace de conseil aux victimes ou participer à un groupe de parole réservé aux femmes. Des orchestres seront également présents.

Caoline Galand espère que ces rassemblements serviront au moins à une chose : « à ouvrir les yeux des hommes qui se disent respectueux des femmes, scandalisés de découvrir (de découvrir ??? !) que les situations d’abus ne se cantonnent pas au métro et à la rue, et ne sont pas que le fait d’inconnus et de mecs bourrés dans des boîtes de nuit, quand elles sont tout autour de la vie des femmes qui les entourent. »