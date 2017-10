Harcèlement : Ce dimanche, #MeToo descend dans la rue

Harcèlement sexuel, agressions, les femmes réagissent avec le hashtag #Metoo — pixabay

« Dimanche 29 octobre, #MeToo sortira du web 2.0 pour aller à la rencontre de la vraie vie. Il y a une dizaine de jours, sur son blog, la journaliste Carole Galand sur son blog pour que la condamnation du harcèlement ne s’arrête pas aux réseaux sociaux.

Lyon à 13h, Paris et Marseille à 15h

Son appel sera-t-il suivi ? Réponse ce dimanche après-midi. Des rassemblements sont d’ores et déjà annoncés dans les grandes villes de France. A Paris, le rendez-vous est donné à 15h place de la Répulique. A Marseille, le rassemblement est prévu à la même heure au Vieux Port. A Bordeaux, ce sera place de la Victoire à 14h et à Lille à 15h place de la République. Et à Lyon, ça commence dès 13h place Bellecour.

Concernant le rassemblement organisé à Paris, 1.600 personnes ont déjà annoncé leur présence et près de 8.000 autres se sont déclarées intéressées. Elles pourront notamment se rendre dans un espace de conseil aux victimes ou participer à un groupe de parole réservé aux femmes. Des orchestres seront également présents.

« Ouvrir les yeux des hommes »

D’autres rassemblements sont prévu. Le Huffington Post en a fait une carte des mobilisations. Caoline Galand espère que ces rassemblements serviront au moins à une chose : « à ouvrir les yeux des hommes qui se disent respectueux des femmes, scandalisés de découvrir (de découvrir ??? !) que les situations d’abus ne se cantonnent pas au métro et à la rue, et ne sont pas que le fait d’inconnus et de mecs bourrés dans des boîtes de nuit, quand elles sont tout autour de la vie des femmes qui les entourent. »