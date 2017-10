Les infos immanquables du jour: Catalogne indépendante, moi(s) sans tabac et méduses en Bretagne

Des manifestants favorables à l'indépendance de la Catalogne, à Barcelone le 21 octobre 2017. — PAU BARRENA / AFP

Que vous habitiez Paray-le-Monial ou Le Creusot, l’heure est venue du récap' de l’actu de ce vendredi. Au programme : la crise en Catalogne, le mois sans tabac et la baignade interdite sur certaines plages de Bretagne.

L’article du jour : Le parlement de Catalogne déclare l’indépendance

A la demande du président catalan Carles Puigdemont (son portrait par là), le parlement de la Catalogne a voté l’indépendance de la province espagnole, mettant en joie les milliers de personnes réunies dans les rues de Barcelone. Ce nouveau pas en direction de la séparation d’avec Madrid n’est toutefois pas complètement irréversible, puisque le gouvernement espagnol ne reconnaît pas cette indépendance et veut appliquer l’article 155 de sa Constitution ( On vous explique tout ici). Aucun Etat n’a manifesté son soutien aux indépendantistes. Pour tout savoir des derniers développements => notre live

L’article le plus partagé du jour : Que vous réserve le Moi(s) sans tabac ?

L’année dernière, la première édition du Moi(s) sans tabac a encouragé des milliers de Français à arrêter de fumer : 180.000 internautes se sont inscrits sur le site tabac-info-service, qui relance une campagne de recrutement. Cette opération, qui aura lieu désormais tous les mois de novembre, reprend le gros des opérations testées l’année passée. Elle espère convaincre encore davantage avec un esprit d’équipe, un appui sur les régions, plus d’opérations de sensibilisation et des ambassadeurs de renom. Le détail ici.

L’article le plus lu du jour : Baignade interdite sur plusieurs plages du Morbihan

Plusieurs communes du Morbihan (Bretagne), parmi lesquelles Ploemeur, Guidel, Larmor-Plage et Erdeven, ont pris des arrêtés municipaux pour interdire la baignade en raison de la présence de physalies. Ces animaux ressemblent à des méduses, et leurs piqûres peuvent provoquer de vives réactions cutanées et des difficultés respiratoires et musculaires, voire même l’arrêt cardiaque. Pour en savoir plus, c’est ici.