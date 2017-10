Givors: La mosquée «écœurée» par la polémique sur la venue d'un prédicateur controversé

Le prédicateur est invité à animer une conférence dimanche à la grande mosquée de Givors. Illustration dans une mosquée. — E. Frisullo / 20 Minutes

En début de semaine, l’imam de la mosquée de Givors a alerté les autorités de la venue de ce personnage, critiqué pour avoir tenu par le passé des propos outrageants sur les femmes.

Pour les responsables de la grande mosquée, cette polémique est due à des tensions internes avec l’imam. Ils assurent que le prédicateur invité a un discours « posé et respectueux ».

La préfecture du Rhône devrait suivre avec attention cette conférence.

« Je ne l’ai pas vue venir, cette polémique. Nous présenter comme des gens porteurs d’un message extrémiste, cela m’écœure. C’est tellement à l’opposé de ce que nous sommes ».

A la Grande mosquée de Givors, au sud de Lyon, Nabil, membre du bureau du lieu de culte, ne décolère pas. Depuis plusieurs jours, la mosquée fait l’objet de critiques et d’une vive attention des autorités pour avoir invité dimanche, lors d’une conférence ouverte à tous, Nader Abou Anas.

Des propos outrageants sur les femmes

Ce prédicateur salafiste de 33 ans, qui enseigne l’arabe et le Coran, avait créé la polémique il y a quelques années au Bourget pour avoir tenu des propos outrageants sur les femmes. Dans la vidéo en question, supprimée depuis, il avait notamment déclaré : « La femme ne sort de chez elle qu’avec la permission de son mari (…) qu’elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. »

« Il s’est expliqué sur ses propos de 2014 qui avaient été détournés. Nous avons invité quelqu’un qui a un discours posé, respectueux de la femme, de la laïcité, de la famille, de la République », assure Nabil.

Très populaire sur Youtube

Depuis, le prédicateur a multiplié les vidéos sur Youtube. Des films, vus par plusieurs dizaines de milliers de personnes à chaque fois, qui abordent la question du mariage, les relations hors mariage, la famille, le respect dû aux femmes, la sexualité, la religion… Il y rappelle souvent à l’ordre les hommes peu respectueux de leurs épouses, et dénonce dans le même temps les tenues colorées, moulantes, transparentes ou la manière de se maquiller de certaines musulmanes, invitées à rester « discrètes » dans leurs tenues et à porter le hijab pour ne pas attirer les hommes, « trop faibles » pour résister.

« C’est un religieux qui a une connaissance et qui a vocation à s’exprimer et il le fait bien. Après, le débat est bénéfique et cette conférence est ouverte à chacun, musulman et non musulman », ajoute Nabil, qui voit dans cette polémique la volonté d’un seul homme de nuire à la grande mosquée.

Des bisbilles à la mosquée, la préfecture attentive

Quel homme ? L’imam de la grande mosquée de Givors, Abdelouaheb Bourekhis, qui s’est ému en premier dimanche dernier de la venue du prédicateur et a alerté les autorités également interpellées à ce sujet par le Front national. « Je ne soutiens pas sa venue, c’est une très grande dérive », avait déclaré l’imam à Lyon Capitale en début de semaine. Interrogé sur cette conférence et cet invité décrié, le nouveau préfet du Rhône Stéphane Bouillon s’est engagé « à surveiller de très près ce que dira ce monsieur ».

Pour la grande mosquée de Givors, cette polémique relève d’un désaccord de plusieurs mois avec l’imam. « L’association l’a exclu mais nous n’avons pas respecté correctement la procédure et la justice nous a ordonné de le réintégrer au sein de la mosquée. Je pensais que les choses s’étaient tassées avec lui », ajoute Nabil, qui regrette cette histoire qui « nuit au travail fait depuis des années sur le terrain ».

« On travaille beaucoup auprès des jeunes pour qu’ils s’investissent dans l’humanitaire, qu’ils s’ouvrent sur la société et on lutte contre le repli identitaire. Dimanche, on a aussi invité à témoigner Moussa, un humanitaire qui a été détenu plusieurs mois au Bangladesh, où il visitait des camps de réfugiés rohingya, une minorité musulmane. Mais personne n’a parlé de sa venue », lâche Nabil.