L'ancien président de la République « va bien », même si ses apparitions médiatiques sont rares, selon les confidences de proches de Jacques Chirac au magazine VSD.

Christian Deydier, un des derniers fidèles du président, confie que ce dernier se porte bien, « aussi bien que possible étant donné son âge, sa maladie ». C’est leur passion commune pour les arts premiers qui a rapproché les deux hommes il y a trente ans.

Jacques Chirac est « bien mieux qu’il ne l’a été »

Il raconte avoir vu l’ancien chef de l’Etat il y a peu pendant une heure trente et décrit un homme, certes affaibli, mais toujours aussi gourmand et malicieux. Par exemple, lorsqu’un sujet ne l’intéresse pas, « il fait mine de s’endormir ou de ne pas entendre, il peut très bien simuler un gâteux pour se débarrasser des casse-pieds qui veulent lui rappeler le bon vieux temps », explique Deydier.

D'après lui, l'ancien chef de l'Etat aime recevoir des nouvelles du monde et pose des questions sur les sujets qui le passionnent. Si la mémoire immédiate n’est plus performante, les souvenirs plus lointains seraient toujours présents. Jacques Chirac, qui va fêter ses 85 ans, est « bien mieux qu’il ne l’a été », renchérit le photographe Eric Lefeuvre, qui a suivi l’homme depuis l’époque de la mairie de Paris. Pour rappel, l’ancien président avait été victime d’un accident pulmonaire en 2016. Et avait alors dû être rapatrié d’urgence du Maroc.

Le livre Président, la nuit vient de tomber, sorti il y a un mois et écrit par un proche de Jacques Chirac, donnait lui des nouvelles préoccupantes de l'ancien président.

D. D.