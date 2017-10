C'est l'heure du BIM: Macron en Guyane, documents «sensibles» dans l'affaire Kennedy et Weinstein poursuit sa société

Emmanuel Macron, en visite en Guyane, le 26 octobre 2017. — ALAIN JOCARD / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair en ce vendredi.

Première visite en Guyane dans un climat tendu pour Macron

La visite en Guyane d’Emmanuel Macron a été ternie par des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants du collectif Pou Lagwiyann dékolé (Pour que la Guyane décolle) dans la nuit de jeudi à vendredi. Les affrontements se sont déroulés au retour à Cayenne du chef de l’Etat en fin de journée. Un gendarme mobile et un policier ont été légèrement blessés. Quelques heures plus tôt, à son arrivée à Maripasoula (dans le sud-ouest du territoire, à la frontière fluviale du Surinam), Emmanuel Macron avait déclaré : « Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants ». Et d’ajouter : « Je suis ici avec de l’ambition pour la Guyane, mais je ne suis pas venu faire des promesses, ce temps-là est fini ». Des centaines de personnes se sont rassemblées à Cayenne, le chef-lieu de la Guyane, pour manifester et exiger le respect des accords promis par le précédent gouvernement.

Trump reporte la publication de documents « sensibles » dans l’affaire Kennedy

Après un suspense long de plus d’un demi-siècle, les dossiers de l’assassinat du président américain John F. Kennedy ont enfin été rendus public mais… pas tout à fait dans leur intégralité. Le président américain Donald Trump a reporté la divulgation de certains documents « sensibles », ont indiqué des responsables de son administration. Des membres des services de police et du renseignement ont notamment demandé que certains feuillets liés à des questions de sécurité nationale soient retenus. Le président américain donne six mois au FBI et à la CIA pour exposer les raisons justifiant que ces documents ne soient pas publiés.

Un report qui risque d’alimenter encore le flot intarissable des théories du complot, même si les experts ne s’attendent pas à de grandes révélations, cinquante ans après la mort de John F. Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas.

Weinstein poursuit sa société pour l’accès à ses données personnelles

Le magnat déchu d’Hollywood entend bien se défendre. Harvey Weinstein a porté plainte dans l’Etat du Delaware (est des Etats-Unis) contre la maison de production qu’il a cofondée. Il demandait l’accès à son dossier personnel et à son compte email, mais l’accès aux documents en question a été rejeté par la Weinstein Compagny. La société a notamment été poursuivie par une actrice qui l’accuse d’avoir facilité et couvert son agression par le producteur.

La plainte affirme que Weinstein, qui est encore actionnaire de la maison de production, a besoin d’avoir accès à son dossier personnel et ses emails pour déterminer s’ils contiennent des éléments qui pourraient l’aider, ainsi que la société, à se défendre de ces accusations. Depuis que le scandale a éclaté, la maison de production, qui était déjà en difficultés financière après plusieurs flops, lutte pour sa survie.