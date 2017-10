SNCF: Dites adieu au site voyages-SNCF.com

C. Ape.

REVOLUTION Le site de voyages et de réservation de billets change de nom dès le 8 décembre…

Le site voyages-sncf.com — SNCF

Le lifting continue pour la SNCF. Le site de réservation de billets, voyages-sncf.com, va être rebaptisé OUI. sncf dès le 8 décembre prochain, a fait savoir le PDG de la compagnie ferroviaire Guillaume Pépy ce jeudi sur Europe 1.

Le but ? S’aligner sur le nom donné à l’offre TGV, rebaptisée inOui en juillet. Mais aussi sur l’offre à bas prix OuiGo, le service OuiBus et le service de covoiturage OuiCar.

🚆 Guillaume Pepy annonce sur @Europe1 le changement de nom de Voyages-SNCF le 8 décembre prochain : place à "Oui-SNCF" ! #E1Matin pic.twitter.com/PbfV9EcEby — Europe 1 (@Europe1) October 26, 2017

« Alerte petit prix »

Lancé en 2000, voyages-sncf.com a vendu 86 millions de billets l’an dernier, rappelle BFMTV. Mais à bien y regarder, pas grand-chose de neuf sous le soleil pour cette nouvelle plateforme. « On garde tout ce que vous aimez et on améliore le reste », lit-on sur la page de lancement de OUI. sncf.

A noter toutefois, « un changement formidable ». Le voyageur pourra programmer une alerte en fonction de la destination et du budget de son choix et sera informé dès qu’un billet correspondant à ces critères sera disponible. « Quand vous cherchez des petits prix, il y aura une alerte petit prix. Supposons que vous voulez aller à Saint-Malo pour moins de 40 euros. Dès qu’un prix correspondra à votre demande, OuiSNCF vous enverra un message pour dire "ce n’est pas la peine d’aller toutes les cinq minutes sur un site, j’ai un prix" », a déclaré Guillaume Pépy.