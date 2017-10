Les infos immanquables du jour: Astérix, le mariage pour tous au ciné et l'incertitude sur le glyphosate

Astérix et Obélix — SOLAL/SIPA

Que vous soyez à Lamballe ou à Carcassonne, c’est l’heure des immanquables et c’est heureux.

Ils sont fous ces éditeurs. Sorti le 19 octobre, Astérix et la Transitalique n’est pas un album comme les autres. Le 37e tome de la série créée par Albert Uderzo et René Goscinny a vu la carte de la Gaule et la traditionnelle présentation des personnages disparaître. Habituellement situées en ouverture de l’album, les deux planches ont été éclipsées du tome imaginé par le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferri, qui officient ensemble pour la troisième fois. Pourquoi ? Nos explications par là.

« Yassine, jeune marocain, vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc… » Tel est le pitch de Epouse-moi mon pote, le film de Tarek Boudali, et Philippe Lacheau dans le rôle principal, sorti ce mercredi dans quelque 600 salles en France.

Dans les faits, le mariage entre deux hommes, l’un marocain et l’autre français, serait un parcours du combattant. En 2015, un couple homosexuel avait dû se pourvoir en cassation pour que son union soit autorisée et reconnue aux yeux de la loi, car une convention bilatérale stipule que les ressortissants marocains ne peuvent épouser un Français ou une Française du même sexe. De cette réalité, la bande à Fifi fait fi. Un article à retrouver là.

Il faudra patienter encore pour connaître le sort du glyphosate en Europe. Ce mercredi, les représentants des 28 Etats membres de l’Union européenne étaient réunis une nouvelle fois à Bruxelles pour examiner le renouvellement de la licence commercial de l’herbicide le plus utilisé au monde, principe actif du Round up de Monsanto, mais malgré tout très controversé, le CICR (Centre international de recherche sur le cancer), l’estimant « cancérogène probable ».

Mais la commission européenne a annoncé peu avant midi que le vote était repoussé à une date ultérieure qui sera fixée sous peu. « Vraisemblablement d’ici deux ou trois semaines », précise le député européen Eric Andrieu (PS), membre de la commission « Environnement » au parlement européen qui suit de près le dossier « glyphosate ». L’eurodéputé, favorable à une sortie rapide du glyphosate en Europe, répond aux questions de 20 Minutes par ici.