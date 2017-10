Harcèlement sexuel: Des rassemblements #MeToo organisés dans plusieurs villes

Illustration sur le harcelement sexuel au bureau. — MARJA AIRIO/LEHTIKUVA OY/SIPA

Des rassemblements #MeToo sont organisés dans plusieurs villes.

« Nous voulons montrer aux victimes qu’elles ne sont pas seules », écrivent sur Facebook les organisateurs.

Depuis plusieurs jours, les femmes dénoncent sur les réseaux sociaux les agressions sexuelles et les faits de harcèlement dont elles ont été victimes.

Suite aux milliers de témoignages publiés via le hashtag #balancetonporc et #MeToo, un « rassemblement citoyen, apartisan et ouvert » à tous est organisé ce dimanche à Paris ainsi que « dans de nombreuses autres villes de France » par Carol Galand, qui se présente comme étant « journaliste indépendante ».

L’objectif, indique-t-elle sur le groupe Facebook consacré à cette mobilisation, est de « rendre visible et concrète l’ampleur du phénomène ». Concernant le rassemblement organisé à Paris, 1.600 personnes ont déjà annoncé leur présence et près de 8.000 autres se sont déclarées intéressées. Elles pourront notamment se rendre dans un espace de conseil aux victimes ou participer à un groupe de parole réservé aux femmes. Des orchestres seront également présents.

« Montrer que nous sommes des milliers »

« Les témoignages #MeToo bouleversent les réseaux sociaux depuis quelques jours. La parole est libératrice, elle permet à d’autres victimes de sortir du silence, et fait prendre conscience de l’ampleur de ce phénomène injustement minimisé », écrit sur Facebook Carol Galant. « Sortons des réseaux sociaux et allons dans la rue pour montrer que nous sommes des milliers et des milliers à devoir vivre, encaisser, digérer et gérer ces expériences souvent traumatisantes », ajoute-t-elle.

D’autres rassemblements sont également organisés mercredi à Rennes et Dijon, jeudi à Nantes, samedi à Valence, dimanche à Besançon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse et en Guadeloupe. A Nice, un événement est prévu pour le 25 novembre.