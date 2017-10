Les infos immanquables du jour: Castaner plutôt que Griveaux, Tamagotchi et ces couples qui nous font rêver

Benjamin Griveaux, porte-parole de la REM et candidat aux législatives à Paris, le 31 mai 2017 avant un meeting. — Philippe LOPEZ / AFP

Que vous soyez au Chambon-sur-Lignon ou à Brunoy (spéciale dédicace à Manon) c’est l’heure des immanquables !

Ils étaient deux hommes pour un poste. Mais finalement, Emmanuel Macron a tranché. Le chef de l’Etat a choisi Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et secrétaire d’Etat chargé des relations, pour prendre la tête de La République en marche, ont déclaré mardi à l’AFP plusieurs sources gouvernementales et parlementaires, confirmant une information des Echos.

En pleine restructuration, le parti se cherche une figure pour l’incarner. « Nous traversons un temps politique différent. L’incarnation était très puissante quand Emmanuel Macron était président du mouvement. Mais de fait, depuis qu’il est président, la marque a forcément diminué », reconnaît Aurore Bergé, porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée.

Un temps pressenti, Benjamin Griveaux, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, n’aura finalement pas le poste. 20 Minutes vous dit pourquoi le chef de l’Etat lui a préféré Christophe Castaner.

L’article le plus partagé du jour : « J’ai toujours mon Tamagotchi, 20 ans après »

Il est de retour. La star des cours de récré de Bandai, sortie en 1996 et écoulée à plus de 76 millions d’exemplaires sera à nouveau commercialisée ce mercredi 25 octobre en France, en Europe et aux Etats-Unis. À l’heure des smartphones, ce petit œuf doté d’un écran numérique dans lequel il fallait s’occuper d’un animal virtuel ne dira sans aucun doute rien aux millennials. Pas de panique, nos internautes ayant grandi dans les années 90 se chargent de la piqûre de rappel. Et c’est à lire là.

L’article le plus à lire du jour : « Relationship goals » : Quand les stars s’affichent en couple sur Instagram

Sur Instagram, le compte @Relationshipgoals répertorie les moments que se doit de vivre tout couple parfait. Et les stars ne se privent pas de vendre du rêve à des followers qui finissent par espérer que leur vie amoureuse ressemble à leurs photos parfaites postées sur le réseau social.

It girl, influenceur, acteur ou chanteuse, les stars affichent leur amour sur les réseaux sociaux, mais chacun avec son style. Tour d’horizon.