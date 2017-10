VIDEO. Affaire Maëlys: Le patron de la gendarmerie très remonté contre le Procureur

Les recherches pour retrouver Maëlys, 9 ans, disparue dimanche lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), ont repris ce mercredi avec le renfort d'un escadron de gendarmerie mobile. — PHILIPPE DESMAZES

Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas apprécié les remarques du procureur de la République de Grenoble. Le général Richard Lizurey, patron de la gendarmerie a sèchement recadré Jean-Yves Coquillat ce mardi après-midi, jugeant ses « accusations péremptoires » et « scandaleuses ».

Un peu plus tôt dans la journée, le magistrat isérois a annoncé avoir ouvert une enquête pour violation du secret de l’instruction en raison des multiples fuites parues dans la presse au sujet de l’ affaire Maëlys.

« Mes enquêteurs, jusqu’à preuve du contraire, n’ont pas fait de faute »

Il a directement mis en cause les gendarmes, les accusant d’être à l’origine de ces révélations à la presse. « Les fuites sont au niveau local et parisien, au niveau de la direction de la gendarmerie, de la Section de recherches et de l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale) », a précisé le procureur.

« On est déjà condamné avant même qu’il y ait enquête », s’est indigné Richard Lizurey. Et d’ajouter : « Mes enquêteurs, jusqu’à preuve du contraire, n’ont pas fait de faute ».