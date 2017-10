Procès Merah: Selon les psychiatres, Abdelkader Merah et Fettah Malki ne souffrent pas de troubles mentaux

Abdelkader Merah et Fettah Malki dans le box des accusés devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, le 2 octobre 2017. — BENOIT PEYRUCQ / AFP

Posture « dialectique » pour l’un ; « dépression » et « angoisse » pour l’autre : la psychiatre Ariane Casanova et la psychologue Geneviève Cedile ont rendu compte ce mardi devant la cour d’assises de Paris de leurs entretiens avec Abdelkader Merah et Fettah Malki, qui comparaissent pour leur implication présumée dans les assassinats commis par Mohamed Merah.

Pas de troubles mentaux

Chargées par les juges de rechercher d’éventuels éléments pathologiques dans leurs personnalités, les deux expertes ont expliqué que les accusés ne souffrent pas de troubles mentaux et sont accessibles à une condamnation pénale.

Abdelkader Merah est « dans la dialectique, l’échange d’arguments. Il a une intelligence de l’autre, mesure la réactivité de son interlocuteur », a expliqué à la barre la psychiatre pour qui Fettah Malki se perd au contraire dans une « logorrhée verbale ». « C’est quelqu’un d’angoissé, de dépressif », a estimé la psychologue.

« J’étais dans la cage aux fauves »

Le parcours du frère de Mohamed Merah a été marqué par des tournants : le divorce de ses parents et la violence de la cité, puis son entrée dans la religion et son mariage, a décrit la psychiatre relevant certains propos significatifs de l’accusé : « J’étais dans la cage aux fauves, pour se faire respecter, il était nécessaire de se battre », lui a-t-il dit ajoutant : « Avant, j’étais perdu, maintenant j’avance dans la lumière de la foi de l’islam ».

Plongée dans la délinquance

Également de parents divorcés, Fettah Malki a été élevé par sa mère et sa tante qui ont eu avec lui une relation « infantilisante » en « le protégeant » sans lui fournir « de cadre », a résumé la psychiatre.

Malki a poursuivi ses études jusqu’au bac, mais ne s’est pas levé le jour de l’épreuve. Sa rencontre avec sa compagne dont il a eu une petite fille a eu un impact sur son choix de vie. Il s’est enfoncé dans la délinquance, vivant chez sa mère tout en développant son « business » dans son quartier, a-t-elle expliqué.

« Bouc émissaire »

Abdelkader Merah est jugé pour « complicité » des sept assassinats perpétrés en 2012 par son frère Mohamed avant d’être tué par la police. Fettah Malki, qui a fourni l’une des armes et un gilet pare-balles utilisés par Mohamed Merah, est poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Sur les faits, Abdelkader Merah reconnaît avoir accompagné son frère le jour du vol du scooter, mais affirme ignorer ce qu’il allait faire. Il a dit à la psychologue « être persuadé que, comme son frère est mort et qu’il faut un coupable pour l’opinion publique, on se sert de lui comme d’un bouc émissaire ».

Malki, lui, a reconnu avoir vendu le gilet pare-balles à Merah mais dit lui avoir confié l’arme pour qu’il la nettoie. Pourquoi avoir acheté cette arme ? « Je voulais gagner un billet pour faire plaisir à ma fille, je n’y voyais pas de mal, je n’avais pas prévu les événements », a-t-il confié à la psychiatre.