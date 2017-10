La main de Michel Sapin au bas du dos d'une journaliste était «une maladresse»

L'ancien ministre socialiste de l'Economie et des Finances Michel Sapin. (image d'illustration) — David Niviere/SIPA

Les langues se délient et la parole se libère après les accusations de viols et d’agressions sexuelles à l’encontre du producteur américain Harvey Weinstein. Dans ce cadre, l’ancien ministre de l'Economie et des Finances de François Hollande est revenu ce mardi sur RTL sur une scène survenue en 2015.

Michel Sapin était alors accusé d’avoir « fait claquer l’élastique de la culotte de la reporter en pantalon taille basse » qui se penchait pour ramasser un stylo. Une anecdote rapportée dans L’Élysée Off de Stéphanie Marteau et Aziz Zemouri. On parle à cette époque du « culottegate ».

« La maladresse, elle peut arriver à tout le monde »

Une description démentie par l’entourage de Michel Sapin depuis, qui aurait plutôt « touché le bas du dos » de la journaliste. Une « maladresse » qu’il ne faut pas confondre avec une « agression sexuelle », analyse désormais l’ancien ministre. « La maladresse, elle peut arriver à tout le monde. On s’en explique et on s’excuse. Mais il ne faut pas tout confondre sinon je pense qu’on porte atteinte à ce combat pour le droit des femmes qui est absolument indispensable », a-t-il poursuivi sur RTL.

Pour rappel, selon le Code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».