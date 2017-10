LGV Bordeaux-Paris: Un maire veut faire ralentir les trains face aux nuisances sonores

Le TGV Océane (illustration) — SIPA

L’espoir est mince mais qui ne tente rien n’a rien comme on dit. C’est un peu l’état d’esprit qui anime Alain Montangon après sa lettre écrite à Liséa, l’exploitant de la ligne puis à Guillaume Pépy, le président de la SNCF, il y a 15 jours. Le maire de Gauriaguet demande dans celle-ci le ralentissement des TGV au moment du passage dans sa petite commune du nord de la Gironde.

Des micros acoustiques dans les jardins

En effet, la colère monte chez les riverains face aux nuisances sonores. Liséa en est à 350 plaintes reçues depuis l’inauguration de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Paris en juillet. Le concessionnaire de la LGV vient d’ailleurs de lancer une étude sur ces problèmes en installant une trentaine de micros acoustiques chez des habitants. Selon les résultats, des aménagements pourraient être effectués par la suite.

Un micro acoustique installé chez un habitant. - Liséa

Mais pour l’instant, c’est « l’horreur » pour Michel. Il habite à seulement 50 mètres de la LGV à Gauriaguet. « C’est tout simplement invivable. Quand le train passe, j’ai 92 décibels (la loi autorise jusqu’à 60 décibels). Je ne peux plus ouvrir mes portes et il y a aussi des vibrations. On ne peut pas s’habituer », explique celui qui n’est pas loin de penser les travaux de cette ligne ont provoqué les fissures apparues dans sa maison.

Il veut ralentir les TGV dans les zones urbaines

Face à la détresse de ses habitants, Alain Montangon essaie de faire bouger les choses. C’est pour cela qu’il a pris sa plume : « La solution, c’est de ralentir les TGV dans les zones urbaines. Chez moi, ils perdraient au maximum une minute en ralentissant. Ce temps, les conducteurs peuvent le rattraper sur le reste du trajet puisque la SNCF prévoit toujours un quart d’heure de battement. »

La lettre du maire de Gauriaguet à Guillaume Pépy. - Mairie de Gauriaguet

Alors que Liséa lui a répondu que ce n’était dans son ressort, la SNCF « va sûrement attendre la fin de l’étude avant d’envisager quelque chose », selon ce maire. C’est-à-dire pas avant le début de l’année prochaine. Pendant ce temps-là, les 57 trains quotidiens vont continuer à circuler devant les maisons de riverains parfois excédés.

Les riverains vont devoir patienter

Pour Michel, « cette lettre est un coup d’épée dans l’eau. » Il espère peut-être un peu plus de la pétition contre les nuisances sonores, lancée le 17 juillet dernier. Elle a déjà été recueillie plus de 400 signatures. Une chose est sûre pour l’instant, cet habitant n’envisage pas de partir tout simplement parce que « sa maison a perdu de sa valeur et il ne retrouvera pas aussi bien en la vendant ».

Celui qui n’a jamais vu personne de l’État, de Liséa ou de la SNCF est un peu désemparé face au « mur d’à peine deux mètres qui ne cachent même dans les rails » devant sa maison. Il aimerait dans un premier temps avoir « un vrai mur antibruit de quatre mètres de haut. Je pourrais gagner 4-5 décibels. » Et ce serait déjà énorme dans sa situation…

