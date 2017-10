Les infos immanquables du jour: Alcoolorexie, champignons et «The Walking Dead»

Bar Club boite de nuit. Jeune fille avec un verre d'alcool. Alcool. Boisson alcoolisee. — A.GELEBART/20MINUTES

L’article le plus lu du jour :Alcoolorexie : Moins manger pour mieux boire… Une tendance qui inquiète

« Drunkorexia »… Le terme anglais est un mix entre « drunk » (« saoul ») et « anorexia ». En français, cela donne « alcoolorexie », une tendance comportementale préoccupante qui consiste à manger moins afin de boire sans culpabilité, l’alcool étant bourré de sucres et donc de calories. Vendredi dernier, le journal britannique The Independent consacrait un article à ce phénomène qui n’est pas encore cliniquement reconnu mais atteindrait des proportions inquiétantes dans la population étudiante. Fin juin 2016, une étude parue dans la revue scientifique Australian Psychologist, tentait déjà d’évaluer l’ampleur du phénomène auprès de 136 étudiantes australiennes, âgées de 18 à 25 ans. Et c’est à lire par ici.

Quatre-vingt-dix-neuf. Voici le nombre d’épisodes que les fans (les vrais) de The Walking Dead, se sont enquillés depuis le mois d’octobre 2010 (eh oui, déjà). Et depuis dimanche aux Etats-Unis et ce lundi en France, c’est avec plus ou moins d’émotions que les téléspectateurs peuvent découvrir le 100e épisode, en guise de lancement de la 8e saison. Et ça en fait des intrigues et des personnages…

20 Minutes vous propose donc un petit récap accéléré des 7 premières saisons pour reprendre le fil de l’histoire. Ça rendra également service à ceux qui n’aiment pas la série, ne veulent pas la regarder mais désirent quand même savoir qui meurt, et qui tue. Un article à retrouver par là.

L’article à lire du jour :Intoxications aux champignons : Quelles précautions prendre ?

Si vous voulez profiter de ces vacances de la Toussaint pluvieuses pour partir à la cueillette de champignons, cet article pourrait vous être utile. Depuis début juillet, les centres antipoison ont répertorié 1.179 intoxications aux champignons, dont 32 cas graves. C’est beaucoup en quatre mois, alors que normalement une cinquantaine de cas graves sont constatés chaque année. La Direction générale de la Santé s’est inquiétée, dans un communiqué, de ce pic d’intoxication aux champignons. Et rappelle quelques bonnes pratiques, sachant que 94 % des intoxications sont liées à des consommations de particuliers. Quels sont les bons réflexes à prendre avant de proposer une bonne poêlée de champignons vénéneux à toute la famille ? C’est à lire ici.