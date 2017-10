Paris: Un feu d’artifice tiré sur le Champ-de-Mars effraye les riverains

Lilly Wachowski lors de la cérémonie des GLAAD Media Awards le 2 avril 2016 — Chris Pizzello/AP/SIPA

Il était minuit pile ce dimanche soir. Lorsqu’un feu d’artifice a été tiré de la place Jacques-Rueff, sur le Champ-de-Mars (VIIe), pendant plusieurs minutes. Provoquant des déflagrations qui ont surpris de nombreux riverains de la Tour Eiffel.

Et en a effrayé certains, les bruits pouvant faire penser à une succession de tirs à l’arme à feu. Mais cette farandole de couleurs était bel et bien inoffensive. Et organisée non pour saluer le match nul des Parisiens au Vélodrome une heure plus tôt, mais pour donner un écrin magique au tournage d’un épisode bonus de la série Sense 8, réalisée par les sœurs Wachowski pour la plateforme de streaming vidéo Netflix.

Début de panique sur les réseaux sociaux

La production avait certes prévenu les proches riverains de la Dame de fer, en indiquant que des « effets pyrotechniques […] autorisés par la Mairie de Paris et la Préfecture de Police » allaient nécessiter de dimanche 6h à lundi 6h l’installation d’un périmètre de sécurité.

La @prefpolice et @Paris ont évidemment autorisé en amont @netflix à faire ce feu d'artifice pour #Sense8 & les riverains étaient au courant pic.twitter.com/17kawOBoIs — David Choel ☀️ (@DavidChoel) October 22, 2017

Grosse panique ce soir à Paris en raison d’un feu d’artifice à la Tour Eiffel dans le cadre du tournage de la série #Sense8 pour Netflix. La production avait pourtant prévenu les riverains. — Jean-Charles Brisard (@JcBrisard) October 22, 2017

Si jamais vous entendez des feux d'artifices depuis chez vous, ne vous inquiétez pas : c'est le tournage de #Sense8 ! — Simon (@MisterHP7) October 22, 2017

Mais beaucoup de Parisiens aux alentours ont craint le pire et partagé leurs angoisses sur les réseaux sociaux. Et fait le rapprochement entre le bruit des détonations et une possible fusillade dans la capitale.

Comment un feu d’artifice pour le tournage de @sense8 à la Tour Eiffel réussit à faire paniquer toute une ville... merci @Paris ! — Alex (@MlleAlex_) October 22, 2017

Hésitez pas la prochaine fois @Paris à prévenir pour le feu d’artifice qu’on ne pense pas que la ville est attaquée à nouveau, merci — Matteu Maestracci (@MMaestracci) October 22, 2017

Feu d’artifice à la tour Eiffel pr tournage de Sense 8: un grand merci pour la panique, j’aime finir barricadée chez moi en pensant mourir — Chloé ✨📚🍂 (@ChloeFlo127) October 22, 2017

Mdr on m'explique le feu d'artifice en scred à la tour eiffel... Au début j'ai vraiment cru que c'était une nouvelle attaque — Λugust1 (@AugustinChncrl) October 22, 2017

Une fois la panique dissipée, ne restait plus qu’à contempler les guirlandes de couleurs dans le ciel de Paris.