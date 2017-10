VIDEO. Marseille: Des riverains demandent la fermeture du local de l'Action française

Des manifestants du mouvement royaliste Action française le 12 mai 2013 à Paris. — Miguel Medina/AFP

Jean-Luc Mélenchon a demandé au Préfet de fermer le local de l'Action française à Marseille

Cette demande est celle de plusieurs riverains qui se plaignent de nuisance et d'insécurité

Une pétition est en ligne pour alerter les autorités

C’était mercredi. Dans une lettre publiée sur son site internet, adressée notamment au maire de Marseille et au préfet de police, le député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon demandait la fermeture du local de l’ Action Française à Marseille, située rue Navarin dans le sixième arrondissement. Une lettre écrite alors que le leader de la France insoumise avait appris avoir été une cible potentielle d’un projet d’attentat de la mouvance ultra-droite.

Dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, le leader de la France Insoumise précise : « Dans ma circonscription, il y a une permanence d’extrême droite. Dans cette permanence, l’énergumène qui prétendait me tuer y a été à plusieurs reprises […]. C’était la cerise sur le gâteau. Ce type était à Marseille pendant les législatives et personne ne m’a rien dit. » Et d’ajouter : « Moi, je demande qu’on ferme cette permanence. Pourquoi ? Parce que de nombreux Marseillais et Marseillaises souhaitent que cette occupation cesse. »

Un ras-le-bol

En effet, le leader de la France insoumise n’est pas le seul à faire une telle requête. Depuis deux ans, un collectif de Marseillais, voisins de ce local, demande également à ce que ce dernier ne fasse plus partie de leur quotidien. Dans une pétition en ligne, ces riverains du 14 rue Navarin se plaignent de nuisances, et disent vivre dans une atmosphère d’insécurité.

Dans la voix de Marie, membre actif du collectif qui préfère utiliser un prénom d’emprunt par peur des représailles, la colère et l’exaspération ponctuent le discours. Ecartant toute motivation politique, la mère de famille raconte les CRS qui bouclent les alentours pendant plusieurs jours, les bagarres entre membres de l’Action française et antifascistes sous ses fenêtres. Elle évoque aussi les contrôles de membres de cette mouvance qu’elle aurait dû subir à maintes reprises pour pouvoir rentrer chez elle, et les cris quand les réunions de l’Action française se font en pleine rue, sous sa fenêtre.

Affrontements à Marseille entre royalistes de l'Action Française et militants antifascistes le 14 octobre (cf Facebook AF Provence) pic.twitter.com/FxA6Wtx4r6 — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) October 16, 2017

« Peur pour ma santé mentale »

« En avril, j’ai porté plainte pour nuisances, tapage diurne et nocturne, mais c’est resté sans suite », regrette-t-elle. Elle évoque également avec angoisse cette nuit où elle a été réveillée en sursaut par une bombe, qui a éclaté devant ce même local au pied de chez elle. « Mon lieu de vie était devenu une rue de guérilla au vu et sus de tous », affirme-t-elle.

>> A lire aussi : Marseille : Une bombe explose devant les locaux de l’Action Française

Sur la quinzaine de foyers qui vivaient dans les différents appartements au-dessus de la permanence de l’Action française, quatorze auraient déménagé. Marie a aussi fait ce choix récemment. « J’avais peur pour ma santé mentale. Je vivais ça tous les jours, tout le temps. Et ça rend fou. Le bruit. L’inquiétude quotidienne qu’il faudra prendre mes deux mômes sous le bras dans la nuit alors que le local a pris feu. » Mais elle continue à porter la voix des riverains, qui espèrent à travers leur pétition en ligne alerter les pouvoirs publics.

>> A lire aussi : Marseille: Un jeune homme frappé par des militants d'extrême droite

Livia s’apprête à rejoindre le collectif. La jeune femme a déposé plainte en début de semaine dernière pour menaces de mort, insultes et menaces de viol après une altercation avec plusieurs membres de l’Action française de Marseille. « Il y a des répercussions perpétuelles », affirme-t-elle. Contactée, l’Action française Provence n’a pour l’heure pas donnée suite à nos sollicitations.