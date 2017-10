VIDEO. Qui sont les super-héros de la vraie vie?

UN MONDE MEILLEUR Ils souhaitent secourir les victimes et stopper les criminels...

Des visiteurs du London Film and Comic Con en costume de Superman et Supergirl — Chung/LNP/Shutterstock/SIPA

Ils portent cape, masque et collants moulants. Ils souhaitent rendre le monde meilleur mais ne possèdent aucun super-pourvoir. Ce sont les Real Life Super Hero ou super-héros de la vraie vie.

Plus de 200 aux Etats-Unis, ils sont une vingtaine en France. Ils pourchassent le crime et viennent en aide aux plus démunis.

Beaucoup d'entre eux, les «Social Activists», ont commencé «dans le métier» en distribuant des denrées alimentaires aux personnes les plus fragiles. Quelques-uns, ensuite, décident de devenir des «Crime Fighters».

Seul ou en équipe, ils arpentent les rues de leur quartier équipés de caméras embarquées et de matériels de self-défense pour venir secourir des victimes et stopper des criminels.