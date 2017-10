Plus d'une Française sur deux a déjà été victime d'agression ou de harcèlement sexuels

SONDAGE 36 % de femmes disent avoir « été victime d’agression sexuelle » et 38 % « de harcèlement sexuel en dehors du lieu de travail »…

Plus d'une Française sur deux (53%) disent avoir été victimes d'agression sexuelle et/ou de harcèlement sexuel. — Lionel Bonaventure AFP

Attouchements sexuels, main aux fesses, baiser forcé… Plus d’une Française sur deux (53 %) disent avoir été victimes d’agression sexuelle et/ou de harcèlement sexuel (propos déplacés, dégradants, insultes à connotation sexuelle, propositions sexuelles…), selon un sondage Odoxa-Dentsu pour Le Figaro et France info, publié ce vendredi.

Pour 91 % des personnes interrogées, la question du harcèlement et des agressions sexuelles est un problème aujourd’hui « important ».

61 % des femmes approuvent le hashtag « #balancetonporc »

Elles sont 36 % de femmes à dire avoir « été victime d’agression sexuelle », 38 % « de harcèlement sexuel en dehors du lieu de travail » et 17 % « au travail. » Au total, 53 % des femmes disent avoir été confrontées à l’un, voire à plusieurs de ces trois cas de figure. Dans ce même sondage, 6 % des hommes interrogés disent avoir été victimes d’agression sexuelle, 5 % de harcèlement sexuel en dehors de leur lieu de travail et 7 % au travail.

Concernant le hashtag « #balancetonporc », 61 % des femmes (52 % des hommes) pensent que c’est « une bonne chose » car cela « permet de libérer la parole des femmes en montrant que le problème est bien plus large que les affaires médiatisées récemment ». En revanche, 38 % des femmes (47 % des hommes) estiment que c’est une « mauvaise chose » car ces messages « ne sont pas de vrais témoignages mais des dénonciations non vérifiées qui peuvent donner lieu à tous les dérapages ».

Enquête réalisée sur internet les 18 et 19 octobre auprès d’un échantillon représentatif de 995 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.